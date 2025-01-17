В российском Челябинске местные ромы во время крещения своих детей похитили иконы и другое имущество из церкви.
Главные тезисы
- Кража икон и другого имущества из церкви в Челябинске во время обряда крещения попала на видео.
- Ромов заставили вернуть украденные иконы.
Что известно о циничной краже русских ромов из церкви в Челябинске
Отмечается, что видео дерзкого и циничного воровства сразу же стало вирусным. На нем видно, как мужчины выносят иконы из церкви и при этом одновременно крестятся.
Среди похищенного оказалась и 100-летняя икона Божьей матери. Воровство они совершили во время церемонии крещения собственных детей.
Удалось вернуть похищенные иконы церкви
После этого случая настоятель храма обратился к авторитетным представителям ромов. Бароны повлияли на своих людей, и воры повернули иконы назад.
Полиция, однако, возбудила уголовное дело. Задержанные признались, что во время кражи были пьяны.
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