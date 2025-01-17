В российском Челябинске местные ромы во время крещения своих детей похитили иконы и другое имущество из церкви.

Что известно о циничной краже русских ромов из церкви в Челябинске

Отмечается, что видео дерзкого и циничного воровства сразу же стало вирусным. На нем видно, как мужчины выносят иконы из церкви и при этом одновременно крестятся.

Среди похищенного оказалась и 100-летняя икона Божьей матери. Воровство они совершили во время церемонии крещения собственных детей.

Удалось вернуть похищенные иконы церкви

После этого случая настоятель храма обратился к авторитетным представителям ромов. Бароны повлияли на своих людей, и воры повернули иконы назад.

Полиция, однако, возбудила уголовное дело. Задержанные признались, что во время кражи были пьяны.