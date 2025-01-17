У російському Челябінську місцеві роми під час хрещення власних дітей викрали ікони та інше майно з церкви.

Що відомо про цинічну крадіжку російських ромів з церкви у Челябінську

Зазначається, що відео зухвалої та цинічної крадіжки одразу ж стало вірусним. На ньому видно, як чоловіки виносять ікони з церкви і при цьому одночасно хрестяться.

Серед викраденого виявилась також і 100-літня ікона Божої матері. Крадіжку вони здійснили під час церемонії хрещення власних дітей.

Чи вдалось повернути викрадені ікони церкві

Після цього випадку настоятель храму звернувся до авторитетних представників ромів. Барони повпливали на своїх людей, і крадії повернули ікони назад.

Поліція, однак, порушила кримінальну справу. Затримані зізналися, що під час крадіжки були п'яні.