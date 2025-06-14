В центре Дубая пылал 67-этажный небоскреб — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В центре Дубая пылал 67-этажный небоскреб — видео

небоскреб
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Источник:  online.ua

В центре Дубая произошел масштабный пожар в 67-этажном небоскребе. Пламя тушили более шести часов, из здания эвакуировали около 4 тыс человек.

Главные тезисы

  • Масштабный пожар в 67-этажном небоскребе в центре Дубая потребовал более шести часов для его тушения.
  • Было успешно проведено эвакуация около 4 тысяч человек из здания.
  • Власти и застройщик здания совместно координируют меры по обеспечению временного жилья для жильцов.

В центре Дубая пылал небоскреб

В субботу утром загорелся 67-этажный жилой комплекс в районе Дубай Марина.

Масштабный пожар в 67-этажном небоскребе охватил несколько этажей, а густой дым был виден из разных районов города.

Власти координируют с застройщиком здания меры по обеспечению временного жилья для жильцов дома.

Кроме того, транспортное управление сообщило пассажирам о перебоях в движении между станциями Дубай Марина и Пальма Джумейра из-за пожара.

Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров и облегчения работы реагирующих на инцидент пожарных команд.

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