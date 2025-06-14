В центре Дубая пылал 67-этажный небоскреб — видео

В центре Дубая произошел масштабный пожар в 67-этажном небоскребе. Пламя тушили более шести часов, из здания эвакуировали около 4 тыс человек.
Главные тезисы
- Масштабный пожар в 67-этажном небоскребе в центре Дубая потребовал более шести часов для его тушения.
- Было успешно проведено эвакуация около 4 тысяч человек из здания.
- Власти и застройщик здания совместно координируют меры по обеспечению временного жилья для жильцов.
В центре Дубая пылал небоскреб
В субботу утром загорелся 67-этажный жилой комплекс в районе Дубай Марина.
Масштабный пожар в 67-этажном небоскребе охватил несколько этажей, а густой дым был виден из разных районов города.
Власти координируют с застройщиком здания меры по обеспечению временного жилья для жильцов дома.
Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров и облегчения работы реагирующих на инцидент пожарных команд.
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