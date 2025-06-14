У центрі Дубая палав 67-поверховий хмарочос — відео
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У центрі Дубая палав 67-поверховий хмарочос — відео

Дубай
Джерело:  online.ua

У центрі Дубая сталася масштабна пожежа в 67-поверховому хмарочосі. Полум’я гасили понад шість годин, з будівлі евакуювали близько 4 тис осіб.

Головні тези:

  • Пожежа в 67-поверховому хмарочосі в центрі Дубая: масштаб і наслідки.
  • Гасіння пожежі тривало понад шість годин, евакуйовано близько 4 тисяч осіб.
  • Влада та забудовник будівлі координують заходи щодо забезпечення тимчасового житла для мешканців.

У центрі Дубая палав хмарочос

У суботу вранці зайнявся 67-поверховий житловий комплекс в районі Дубай Марина.

Масштабна пожежа в 67-поверховому хмарочосі охопила кілька поверхів, а густий дим було видно з різних районів міста.

Влада наразі координує з забудовником будівлі заходи щодо забезпечення тимчасового житла для мешканців будинку.

Крім того, транспортне управління повідомило пасажирів про перебої в русі між станціями Дубай Марина та Пальма Джумейра через пожежу.

Це зроблено для забезпечення безпеки пасажирів та полегшення роботи пожежних команд, які реагують на інцидент.

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