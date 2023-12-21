В центре Праги неизвестный открыл огонь по людям. Есть погибшие и раненые

В центре столицы Чехии произошел инцидент со стрельбой, в результате которой, по предварительной информации, погибли и ранены.
Что известно об обстоятельствах стрельбы в Праге
По информации представителей местной полиции, речь идет о стрельбе в школе на площади Ян Палах.
Правоохранители добавили, что вся площадь и прилегающая территория перекрыты.
Полиция уточняет, что стрелка ликвидирована.
Что известно о подробностях инцидента
По информации BBC, инцидент произошел на факультете искусств Карлового университета на площади Яна Палаха.
После этого мэр города сообщил, что организатор стрельбы покончил с собой.
По информации СМИ, стрелок стоял на крыше факультета искусств. Сотрудникам и студентам было велено замкнуться в аудиториях. К месту происшествия направляются дополнительные подразделения полиции.
Части людей удалось скрыться из здания университета. Полиция сообщает, что в университете забаррикадировалось огромное количество студентов и работников учебного заведения.
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