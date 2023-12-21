В центре Праги неизвестный открыл огонь по людям. Есть погибшие и раненые

В центре столицы Чехии произошел инцидент со стрельбой, в результате которой, по предварительной информации, погибли и ранены.

Что известно об обстоятельствах стрельбы в Праге

По информации представителей местной полиции, речь идет о стрельбе в школе на площади Ян Палах.

Правоохранители добавили, что вся площадь и прилегающая территория перекрыты.

По предварительной информации, можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые, - говорится в сообщении пражской полиции. Поделиться

Полиция уточняет, что стрелка ликвидирована.

Сейчас все здание эвакуируют, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых, отметили в полиции. Поделиться

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Что известно о подробностях инцидента

По информации BBC, инцидент произошел на факультете искусств Карлового университета на площади Яна Палаха.

После этого мэр города сообщил, что организатор стрельбы покончил с собой.

По информации СМИ, стрелок стоял на крыше факультета искусств. Сотрудникам и студентам было велено замкнуться в аудиториях. К месту происшествия направляются дополнительные подразделения полиции.

Части людей удалось скрыться из здания университета. Полиция сообщает, что в университете забаррикадировалось огромное количество студентов и работников учебного заведения.