У центрі Праги невідомий відкрив вогонь по людях. Є загиблі і поранені
Категорія
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У центрі Праги невідомий відкрив вогонь по людях. Є загиблі і поранені

Прага
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Джерело:  online.ua

У центрі столиці Чехії стався інцидент із стріляниною, внаслідок якої, за попередньою інформацією, є загиблі і поранені.

Що відомо про обставини стрілянини у Празі

За інформацією представників місцевої поліції, мова йде про стрілянину в школі на площі Ян Палах.

Правоохоронці додали, що наразі вся площа та прилегла територія перекриті.

За попередньою інформацією, можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені, - зазначається у повідомленні празької поліції.

Поліція уточнює, що стрілка ліквідовано.

Наразі всю будівлю евакуюють, на місці події кілька загиблих і десятки поранених, - наголосили у поліції.

Що відомо про подробиці інциденту

За інформацією BBC, інцидент стався на факультеті мистецтв Карлового університету на площі Яна Палаха.

Після цього мер міста повідомив, що організатор стрілянини покінчив з собою.

За інформацією ЗМІ, стрілець стояв на даху факультету мистецтв. Співробітникам і студентам було наказано замкнутися в аудиторіях. До місця події направляються додаткові підрозділи поліції.

Частині людей вдалося втекти з будівлі університету. Поліція повідомляє, що в університеті забарикадувалася величезна кількість студентів і працівників навчального закладу.

Все сталося півгодини тому, може, годину тому. Пострілів було чути дофіга. Ще на зразок гранати або щось таке. Зараз чути тільки крики, - йдеться у повідомленні телеграм-каналу Astra із посиланням на студентку, яка забарикадувалася в одній з аудиторій

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