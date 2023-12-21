У центрі Праги невідомий відкрив вогонь по людях. Є загиблі і поранені

У центрі столиці Чехії стався інцидент із стріляниною, внаслідок якої, за попередньою інформацією, є загиблі і поранені.

Що відомо про обставини стрілянини у Празі

За інформацією представників місцевої поліції, мова йде про стрілянину в школі на площі Ян Палах.

Правоохоронці додали, що наразі вся площа та прилегла територія перекриті.

За попередньою інформацією, можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені, - зазначається у повідомленні празької поліції. Поширити

Поліція уточнює, що стрілка ліквідовано.

Наразі всю будівлю евакуюють, на місці події кілька загиблих і десятки поранених, - наголосили у поліції. Поширити

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Що відомо про подробиці інциденту

За інформацією BBC, інцидент стався на факультеті мистецтв Карлового університету на площі Яна Палаха.

Після цього мер міста повідомив, що організатор стрілянини покінчив з собою.

За інформацією ЗМІ, стрілець стояв на даху факультету мистецтв. Співробітникам і студентам було наказано замкнутися в аудиторіях. До місця події направляються додаткові підрозділи поліції.

Частині людей вдалося втекти з будівлі університету. Поліція повідомляє, що в університеті забарикадувалася величезна кількість студентів і працівників навчального закладу.