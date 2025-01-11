В центре Страсбурга столкнулись два скоростных трамвая — много пострадавших

Сообщается о многочисленных пострадавших после столкновения двух трамваев у центрального вокзала Страсбурга днем 11 января. Полиция и экстренные службы призвали людей избегать этого района.

Во французском Страсбурге в тоннеле столкнулись два трамвая.

Авария произошла после того, как один из трамваев сменил путь и столкнулся с стоящим на центральном вокзале Страсбурга трамваем, сообщает французская телекомпания BFM TV.

На место происшествия прибыло более 15 машин скорой помощи, 121 пожарный на 50 машинах, полиция и военные.

Страсбург

После инцидента станция была эвакуирована, а доступ к ней заблокированы военными. Также был создан большой командный пункт с целью координации спасательных работ. Пожарная бригада занимается эвакуацией пострадавших и оказывает медицинскую помощь.

По предварительным данным, в результате аварий пострадали около 100 человек, 30 из них в критическом состоянии.

🚨Collision entre 2 tramways dans le tunnel de la gare de Strasbourg. Des dizaines de blessés. pic.twitter.com/irxrl4NGoi — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) January 11, 2025

Один из свидетелей, Азиз Бушадид, отметил, что его 20-летняя сестра находилась в сошедшем с рельсов трамвае.

Она сказала мне, что у нее была травма головы и что все лежали на земле. Трамвай сошел с рельсов и врезался в едущий впереди трамвай. Поделиться

Авария на чешской железной дороге

Вечером 5 июня 2024 возле чешского города Пардубице пассажирский поезд, следовавший в украинский город Чоп, столкнулся с грузовым поездом.

Представитель спасательной службы Пардубице Хелена Кисиала рассказала изданию, что в результате аварии погибли четыре человека. По ее словам, пострадали десятки пассажиров, среди них есть дети.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что ранения получили более 20 человек. Также он выразил соболезнования семьям погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.