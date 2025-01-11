У центрі Страсбургу зіткнулися два швидкісні трамваї — багато постраждалих

Повідомляється про численні постраждалих після зіткнення двох трамваїв біля центрального вокзалу Страсбурга вдень 11 січня. Поліція та екстрені служби закликали людей уникати цього району.

У французькому Страсбурзі в тунелі зіткнулися два трамваї

Аварія сталася після того, як один із трамваїв змінив колію та зіткнувся з трамваєм, що стояв на центральному вокзалі Страсбурга, повідомляє французька телекомпанія BFM TV.

На місце події прибуло понад 15 машин швидкої допомоги, 121 пожежник на 50 машинах, поліція й військові.

Страсбург

Після інциденту станція була евакуйована, а доступ до неї заблокували військові. Також було створено великий командний пункт з метою координації рятувальних робіт. Пожежна бригада займається евакуацією постраждалих і надає медичну допомогу.

За попередніми даними, унаслідок аварій постраждали близько 100 людей, 30 з них у критичному стані.

🚨Collision entre 2 tramways dans le tunnel de la gare de Strasbourg. Des dizaines de blessés. pic.twitter.com/irxrl4NGoi — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) January 11, 2025

Один зі свідків, Азіз Бушадід, зазначив, що його 20-річна сестра знаходилася в трамваї, який зійшов з рейок.

Вона сказала мені, що у неї була травма голови, і що всі лежали на землі. Трамвай зійшов з рейок і врізався в трамвай, що їхав попереду. Поширити

Аварія на чеській залізниці

Ввечері 5 червня 2024 року біля чеського міста Пардубіце пасажирський потяг, який прямував до українського міста Чоп, зіштовхнувся з вантажним потягом.

Речниця рятувальної служби Пардубіце Хелена Кісіала розповіла виданню, що внаслідок аварії загинули чотири людини. За її словами, постраждали десятки пасажирів, серед них є діти.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан уточнив, що поранення отримали понад 20 людей. Також він висловив співчуття родинам загиблих, а пораненим побажав скорішого одужання.