У центрі Страсбургу зіткнулися два швидкісні трамваї — багато постраждалих

Повідомляється про численні постраждалих після зіткнення двох трамваїв біля центрального вокзалу Страсбурга вдень 11 січня. Поліція та екстрені служби закликали людей уникати цього району.
Головні тези:
- Внаслідок зіткнення двох трамваїв у центрі Страсбургу постраждали близько 100 людей, 30 з них у критичному стані.
- Аварія сталася через те, що один із трамваїв змінив колію та зіткнувся з іншим на центральному вокзалі.
- Пожежники та медичні бригади на місці події організували евакуацію постраждалих та надання допомоги.
У французькому Страсбурзі в тунелі зіткнулися два трамваї
Аварія сталася після того, як один із трамваїв змінив колію та зіткнувся з трамваєм, що стояв на центральному вокзалі Страсбурга, повідомляє французька телекомпанія BFM TV.
На місце події прибуло понад 15 машин швидкої допомоги, 121 пожежник на 50 машинах, поліція й військові.
Після інциденту станція була евакуйована, а доступ до неї заблокували військові. Також було створено великий командний пункт з метою координації рятувальних робіт. Пожежна бригада займається евакуацією постраждалих і надає медичну допомогу.
За попередніми даними, унаслідок аварій постраждали близько 100 людей, 30 з них у критичному стані.
🚨Collision entre 2 tramways dans le tunnel de la gare de Strasbourg. Des dizaines de blessés. pic.twitter.com/irxrl4NGoi— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) January 11, 2025
Один зі свідків, Азіз Бушадід, зазначив, що його 20-річна сестра знаходилася в трамваї, який зійшов з рейок.
Аварія на чеській залізниці
Ввечері 5 червня 2024 року біля чеського міста Пардубіце пасажирський потяг, який прямував до українського міста Чоп, зіштовхнувся з вантажним потягом.
Речниця рятувальної служби Пардубіце Хелена Кісіала розповіла виданню, що внаслідок аварії загинули чотири людини. За її словами, постраждали десятки пасажирів, серед них є діти.
Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан уточнив, що поранення отримали понад 20 людей. Також він висловив співчуття родинам загиблих, а пораненим побажав скорішого одужання.
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