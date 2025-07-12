Почти 30 человек пострадали в Черновцах в результате российской атаки

Число пострадавших в Черновцах в результате российского удара на рассвете возросло до 26.
Главные тезисы
- Число пострадавших в Черновцах от российской атаки достигло 30 человек, среди которых два погибших.
- Семеро пострадавших находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.
- Четверо людей уже прооперированы, а остальным была оказана необходимая медицинская помощь.
- Оглашены имена погибших: 26-летняя девушка и 43-летний мужчина, ставшие жертвами ракетной атаки.
В Черновцах пострадали 26 человек из-за атаки РФ
Об этом в телеэфире сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.
По поводу погибших Запаранюк сообщил, что это молодая 26-летняя девушка, которая была в доме во время ракетной атаки, и 43-летний мужчина, проезжавший по основной улице города «и был смертельно ранен осколком после падения упавшей в данном направлении ракеты».
Он добавил, что в настоящее время многие люди в области находят в тяжелейшем психологическом состоянии и призвал всех не пренебрегать сигналами тревоги.
Россияне атаковали Буковину четырьмя БпЛА типа Shahed и одной ракетой. В результате падения обломков в Черновцах погибли 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. В городе 13 июля объявили днем траура.
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