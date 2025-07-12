Почти 30 человек пострадали в Черновцах в результате российской атаки

Число пострадавших в Черновцах в результате российского удара на рассвете возросло до 26.

В Черновцах пострадали 26 человек из-за атаки РФ

Об этом в телеэфире сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

У нас количество пострадавших возросло до 26 человек, из них семь сейчас находятся в больнице, трое из которых — в тяжелом состоянии. Четверо сейчас уже прооперированы. Остальной была оказана необходимая медицинская помощь как по месту нахождения так и в наших медицинских учреждениях. Поделиться

По поводу погибших Запаранюк сообщил, что это молодая 26-летняя девушка, которая была в доме во время ракетной атаки, и 43-летний мужчина, проезжавший по основной улице города «и был смертельно ранен осколком после падения упавшей в данном направлении ракеты».

Он добавил, что в настоящее время многие люди в области находят в тяжелейшем психологическом состоянии и призвал всех не пренебрегать сигналами тревоги.

Основное — чтобы люди не пренебрегали сигналами воздушной тревоги, потому что это то, что сегодня спасает жизнь. Поделиться

Россияне атаковали Буковину четырьмя БпЛА типа Shahed и одной ракетой. В результате падения обломков в Черновцах погибли 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. В городе 13 июля объявили днем траура.