Майже 30 людей постраждали у Чернівцях внаслідок російської атаки

Кількість постраждалих у Чернівцях внаслідок російського удару на світанку зросла до 26.

У Чернівцях постраждало 26 людей через атаку РФ

Про це в телеефірі повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

У нас кількість постраждалих зросла до 26 осіб, з них семеро зараз знаходяться у лікарні, троє з яких – у важкому стані. Четверо зараз вже прооперовані. Решті була надана необхідна медична допомога як по місцю знаходження так і в наших медичних закладах. Поширити

Щодо загиблих Запаранюк повідомив, що це молода 26-річна дівчина, яка була в будинку під час ракетної атаки, і 43-річний чоловік, який проїжджав по основній вулиці міста «і був смертельно поранений осколком після падіння ракети, яка впала в даному напрямку».

Він додав, що наразі багато людей в області знаходять у надзвичайно тяжкому психологічному стані і закликав всіх не нехтувати сигналами тривоги.

Основне – щоб люди не нехтували сигналами повітряної тривоги, бо це те, що сьогодні рятує життя. Поширити

Росіяни атакували Буковину чотирма БпЛА типу Shahed та однією ракетою. Внаслідок падіння уламків у Чернівцях загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. У місті 13 липня оголосили днем жалоби.