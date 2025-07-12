Майже 30 людей постраждали у Чернівцях внаслідок російської атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Майже 30 людей постраждали у Чернівцях внаслідок російської атаки

Чернівці
Джерело:  Укрінформ

Кількість постраждалих у Чернівцях внаслідок російського удару на світанку зросла до 26.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих у Чернівцях від російської атаки зросла до 26 осіб, з двома загиблими.
  • З інформації начальника Чернівецької ОВА відомо, що семеро постраждалих перебувають у лікарні, а троє з них у важкому стані.
  • У місті 13 липня оголошено днем жалоби.

У Чернівцях постраждало 26 людей через атаку РФ

Про це в телеефірі повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

У нас кількість постраждалих зросла до 26 осіб, з них семеро зараз знаходяться у лікарні, троє з яких – у важкому стані. Четверо зараз вже прооперовані. Решті була надана необхідна медична допомога як по місцю знаходження так і в наших медичних закладах.

Щодо загиблих Запаранюк повідомив, що це молода 26-річна дівчина, яка була в будинку під час ракетної атаки, і 43-річний чоловік, який проїжджав по основній вулиці міста «і був смертельно поранений осколком після падіння ракети, яка впала в даному напрямку».

Він додав, що наразі багато людей в області знаходять у надзвичайно тяжкому психологічному стані і закликав всіх не нехтувати сигналами тривоги.

Основне – щоб люди не нехтували сигналами повітряної тривоги, бо це те, що сьогодні рятує життя.

Росіяни атакували Буковину чотирма БпЛА типу Shahed та однією ракетою. Внаслідок падіння уламків у Чернівцях загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. У місті 13 липня оголосили днем жалоби.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Львову. Польща пообіцяла допомогти у відбудові історичного центра міста
Дональд Туск
Львів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Чернівці — є загиблі та важкопоранені
Чернівецька ОВА
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ по Львову — кількість постраждалих зросла
Максим Козицький / Львівська ОВА
Львів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?