Майже 30 людей постраждали у Чернівцях внаслідок російської атаки

Кількість постраждалих у Чернівцях внаслідок російського удару на світанку зросла до 26.
Головні тези:
- Кількість постраждалих у Чернівцях від російської атаки зросла до 26 осіб, з двома загиблими.
- З інформації начальника Чернівецької ОВА відомо, що семеро постраждалих перебувають у лікарні, а троє з них у важкому стані.
- У місті 13 липня оголошено днем жалоби.
У Чернівцях постраждало 26 людей через атаку РФ
Про це в телеефірі повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
Щодо загиблих Запаранюк повідомив, що це молода 26-річна дівчина, яка була в будинку під час ракетної атаки, і 43-річний чоловік, який проїжджав по основній вулиці міста «і був смертельно поранений осколком після падіння ракети, яка впала в даному напрямку».
Він додав, що наразі багато людей в області знаходять у надзвичайно тяжкому психологічному стані і закликав всіх не нехтувати сигналами тривоги.
Росіяни атакували Буковину чотирма БпЛА типу Shahed та однією ракетою. Внаслідок падіння уламків у Чернівцях загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. У місті 13 липня оголосили днем жалоби.
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