В последние несколько дней социальные сети фонтанируют конспирологическими теориями о том, что комика и актера Джима Керри ликвидировали масоны, а его существование имитирует так называемый "двойник". Этот переполох заставил организаторов премии César Awards выйти с официальным заявлением.

В César отрицают слухи о смерти Джима Кэрри

Пользователей социальных сетей, распространяющих эту конспирологическую теорию, решил успокоить генеральный делегат César Грегори Каулье.

Как отметил последний, визит Кэрри планировали последние 8 месяцев.

Комик очень активно и усердно работал над своей речью на французском языке.

Более того, он даже уточнял у него правильное произношение отдельных слов:

С самого начала он был очень тронут приглашением Академии. Восемь месяцев непрерывных, конструктивных дискуссий. Он месяцами работал над своей речью на французском языке, спрашивая меня о точном произношении определенных слов, — вспоминает Грегори Каулье. Поделиться

Генеральный делегат César обратил внимание на то, что на церемонию Керри прибыл вместе с партнершей, дочерью, внуком и 12 близкими друзьями и родственниками.