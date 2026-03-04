В César отреагировали на переполох из-за "двойника" Джима Керри
В César отреагировали на переполох из-за "двойника" Джима Керри

В César отрицают слухи о смерти Джима Кэрри
Источник:  Variety

В последние несколько дней социальные сети фонтанируют конспирологическими теориями о том, что комика и актера Джима Керри ликвидировали масоны, а его существование имитирует так называемый "двойник". Этот переполох заставил организаторов премии César Awards выйти с официальным заявлением.

Главные тезисы

  • Генеральный делегат César заверил, что визит актера был предварительно спланирован, и сам Джим Керри активно готовился к участию в церемонии.
  • Подтверждением того, что с актером все хорошо, стало его появление в окружении самых близких людей.

В César отрицают слухи о смерти Джима Кэрри

Пользователей социальных сетей, распространяющих эту конспирологическую теорию, решил успокоить генеральный делегат César Грегори Каулье.

Как отметил последний, визит Кэрри планировали последние 8 месяцев.

Комик очень активно и усердно работал над своей речью на французском языке.

Более того, он даже уточнял у него правильное произношение отдельных слов:

С самого начала он был очень тронут приглашением Академии. Восемь месяцев непрерывных, конструктивных дискуссий. Он месяцами работал над своей речью на французском языке, спрашивая меня о точном произношении определенных слов, — вспоминает Грегори Каулье.

Генеральный делегат César обратил внимание на то, что на церемонию Керри прибыл вместе с партнершей, дочерью, внуком и 12 близкими друзьями и родственниками.

Фактически это является главным подтверждением того, что Джим — жив и здоров и у него нет никаких двойников, ведь самые близкие люди точно заметили бы подмену.

