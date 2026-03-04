В César отреагировали на переполох из-за "двойника" Джима Керри

В последние несколько дней социальные сети фонтанируют конспирологическими теориями о том, что комика и актера Джима Керри ликвидировали масоны, а его существование имитирует так называемый "двойник". Этот переполох заставил организаторов премии César Awards выйти с официальным заявлением.
Главные тезисы
- Генеральный делегат César заверил, что визит актера был предварительно спланирован, и сам Джим Керри активно готовился к участию в церемонии.
- Подтверждением того, что с актером все хорошо, стало его появление в окружении самых близких людей.
В César отрицают слухи о смерти Джима Кэрри
Пользователей социальных сетей, распространяющих эту конспирологическую теорию, решил успокоить генеральный делегат César Грегори Каулье.
Как отметил последний, визит Кэрри планировали последние 8 месяцев.
Комик очень активно и усердно работал над своей речью на французском языке.
Более того, он даже уточнял у него правильное произношение отдельных слов:
Генеральный делегат César обратил внимание на то, что на церемонию Керри прибыл вместе с партнершей, дочерью, внуком и 12 близкими друзьями и родственниками.
Фактически это является главным подтверждением того, что Джим — жив и здоров и у него нет никаких двойников, ведь самые близкие люди точно заметили бы подмену.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-