У César відреагували на переполох через "двійника" Джима Керрі

Протягом останніх кількох днів соціальні мережі фонтанують конспірологічними теоріями про те, що коміка й актора Джима Керрі ліквідували масони, а його існування імітує так званий “двійник”. Цей переполох змусив організаторів премії César Awards вийти з офіційною заявою.

У César заперечують чутки про смерть Джима Керрі

Користувачів соціальних мереж, які і поширюють цю конспірологічну теорію, вирішив заспокоїти генеральний делегат César Грегорі Каульє.

Як зазначив останній, візит Керрі планували останні 8 місяців.

Комік дуже активно та старанно працював над своєю промовою французькою мовою.

Ба більше, він навіть уточнював у нього правильну вимову окремих слів:

З самого початку він був надзвичайно зворушений запрошенням Академії. Вісім місяців безперервних, конструктивних дискусій. Він місяцями працював над своєю промовою французькою мовою, запитуючи мене про точну вимову певних слів, — згадує Грегорі Каульє. Поширити

Генеральний делегат César звернув увагу на те, що на церемонію Керрі прибув разом із партнеркою, донькою, онуком та 12 близькими друзями й родичами.