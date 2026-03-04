У César відреагували на переполох через "двійника" Джима Керрі

Протягом останніх кількох днів соціальні мережі фонтанують конспірологічними теоріями про те, що коміка й актора Джима Керрі ліквідували масони, а його існування імітує так званий “двійник”. Цей переполох змусив організаторів премії César Awards вийти з офіційною заявою.
Головні тези:
- Генеральний делегат César запевнив, що візит актора був попередньо спланований і сам Джим Керрі активно готувався до участі у церемонії.
- Підтвердженням того, що з актором все добре, стала його поява в оточенні найближчим людей.
У César заперечують чутки про смерть Джима Керрі
Користувачів соціальних мереж, які і поширюють цю конспірологічну теорію, вирішив заспокоїти генеральний делегат César Грегорі Каульє.
Як зазначив останній, візит Керрі планували останні 8 місяців.
Комік дуже активно та старанно працював над своєю промовою французькою мовою.
Ба більше, він навіть уточнював у нього правильну вимову окремих слів:
Генеральний делегат César звернув увагу на те, що на церемонію Керрі прибув разом із партнеркою, донькою, онуком та 12 близькими друзями й родичами.
Фактично це є головним підтвердженням того, що Джим — живий і здоровий і в нього немає жодних двійників, адже найближчі люди точно помітили б підміну.
