У César відреагували на переполох через "двійника" Джима Керрі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

У César відреагували на переполох через "двійника" Джима Керрі

Джим Керрі
Джерело:  Variety

Протягом останніх кількох днів соціальні мережі фонтанують конспірологічними теоріями про те, що коміка й актора Джима Керрі ліквідували масони, а його існування імітує так званий “двійник”. Цей переполох змусив організаторів премії César Awards вийти з офіційною заявою.

Головні тези:

  • Генеральний делегат César запевнив, що візит актора був попередньо спланований і сам Джим Керрі активно готувався до участі у церемонії.
  • Підтвердженням того, що з актором все добре, стала його поява в оточенні найближчим людей.

У César заперечують чутки про смерть Джима Керрі

Користувачів соціальних мереж, які і поширюють цю конспірологічну теорію, вирішив заспокоїти генеральний делегат César Грегорі Каульє.

Як зазначив останній, візит Керрі планували останні 8 місяців.

Комік дуже активно та старанно працював над своєю промовою французькою мовою.

Ба більше, він навіть уточнював у нього правильну вимову окремих слів:

З самого початку він був надзвичайно зворушений запрошенням Академії. Вісім місяців безперервних, конструктивних дискусій. Він місяцями працював над своєю промовою французькою мовою, запитуючи мене про точну вимову певних слів, — згадує Грегорі Каульє.

Генеральний делегат César звернув увагу на те, що на церемонію Керрі прибув разом із партнеркою, донькою, онуком та 12 близькими друзями й родичами.

Фактично це є головним підтвердженням того, що Джим — живий і здоровий і в нього немає жодних двійників, адже найближчі люди точно помітили б підміну.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Ми — сім’я. Актори серіалу "Друзі" виступили зі спільною заявою після смерті Меттью Перрі
Друзі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років
Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі актори всіх часів — рейтинг кінокритиків
20 найкращих акторів за версією SlashFilm

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?