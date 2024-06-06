В Чехии погибли две украинки в результате железнодорожной катастрофы

5 июня вблизи чешского города Пардубицы пассажирский поезд "Прага - Кошицы" столкнулся с грузовым поездом. Погибли четыре человека, среди них две украинки.
Главные тезисы
- В результате железнодорожной катастрофы в Чехии погибли 4 человека, включая двух украинок.
- По предварительным данным, столкновение поездов произошло из-за ошибки машиниста компании RegioJet.
- СМИ сообщают о 27 госпитализированных, среди которых дети, а также 3 человека в тяжелом состоянии.
- Дело находится на контроле дипломатических ведомств Украины и Чехии.
Что известно о железнодорожной катастрофе в Чехии
В пассажирском экспрессе компании RegioJet ехали 380 человек. В товарном поезде из 21 вагона находились только машинисты.
Прессслужба «Укрзализныци» сообщила, что прицепные вагоны, в которых люди ехали в Чоп, находились внутри поезда.
Предварительно погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняют. Еще 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте.
Чешские СМИ в настоящее время пишут о 27 госпитализированных, среди которых дети. Три человека в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибки машиниста RegioJet. Фото и видео указывают, что после столкновения первый вагон позади локомотива экспресса Regiojet сошел с рельсов и частично опрокинулся.
Железнодорожные аварии в Чехии
В 2021 году в Чехии произошло столкновение поездов в городе Домажлище. Тогда же в результате аварии пострадали около 50 человек.
Скоростной поезд Ex 351 Západní expres, следовавший из Чешска-Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Пльзень-Домажлице.
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