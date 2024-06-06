В Чехии погибли две украинки в результате железнодорожной катастрофы

5 июня вблизи чешского города Пардубицы пассажирский поезд "Прага - Кошицы" столкнулся с грузовым поездом. Погибли четыре человека, среди них две украинки.

Что известно о железнодорожной катастрофе в Чехии

В пассажирском экспрессе компании RegioJet ехали 380 человек. В товарном поезде из 21 вагона находились только машинисты.

Прессслужба «Укрзализныци» сообщила, что прицепные вагоны, в которых люди ехали в Чоп, находились внутри поезда.

Informace k železniční nehodě v Pardubicích zde: https://t.co/2kxR2gA4nR pic.twitter.com/AplVdmtilS — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 6, 2024

Предварительно погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняют. Еще 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте.

Чешские СМИ в настоящее время пишут о 27 госпитализированных, среди которых дети. Три человека в тяжелом состоянии.

Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД, — добавляет пресс-служба МИД Украины. Поделиться

По предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибки машиниста RegioJet. Фото и видео указывают, что после столкновения первый вагон позади локомотива экспресса Regiojet сошел с рельсов и частично опрокинулся.

V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

Железнодорожные аварии в Чехии

В 2021 году в Чехии произошло столкновение поездов в городе Домажлище. Тогда же в результате аварии пострадали около 50 человек.