В Чехии погибли две украинки в результате железнодорожной катастрофы
Категория
Мир
Дата публикации

В Чехии погибли две украинки в результате железнодорожной катастрофы

МИД Украины
авария
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5 июня вблизи чешского города Пардубицы пассажирский поезд "Прага - Кошицы" столкнулся с грузовым поездом. Погибли четыре человека, среди них две украинки.

Главные тезисы

  • В результате железнодорожной катастрофы в Чехии погибли 4 человека, включая двух украинок.
  • По предварительным данным, столкновение поездов произошло из-за ошибки машиниста компании RegioJet.
  • СМИ сообщают о 27 госпитализированных, среди которых дети, а также 3 человека в тяжелом состоянии.
  • Дело находится на контроле дипломатических ведомств Украины и Чехии.

Что известно о железнодорожной катастрофе в Чехии

В пассажирском экспрессе компании RegioJet ехали 380 человек. В товарном поезде из 21 вагона находились только машинисты.

Прессслужба «Укрзализныци» сообщила, что прицепные вагоны, в которых люди ехали в Чоп, находились внутри поезда.

Предварительно погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняют. Еще 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте.

Чешские СМИ в настоящее время пишут о 27 госпитализированных, среди которых дети. Три человека в тяжелом состоянии.

Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД, — добавляет пресс-служба МИД Украины.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибки машиниста RegioJet. Фото и видео указывают, что после столкновения первый вагон позади локомотива экспресса Regiojet сошел с рельсов и частично опрокинулся.

Железнодорожные аварии в Чехии

В 2021 году в Чехии произошло столкновение поездов в городе Домажлище. Тогда же в результате аварии пострадали около 50 человек.

Скоростной поезд Ex 351 Západní expres, следовавший из Чешска-Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Пльзень-Домажлице.

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