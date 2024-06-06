У Чехії загинули дві українки внаслідок залізничної катастрофи

5 червня поблизу чеського міста Пардубіці пасажирський потяг «Прага — Кошиці» зіткнувся з вантажним потягом. Загинули чотири людини, серед них — дві українки.

Що відомо про залізничну катастрофу у Чехії

У пасажирському експресі компанії RegioJet їхали 380 людей. У товарному потягу з 21 вагона були лише машиністи.

Пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що причіпні вагони, у яких люди їхали до Чопа, були розташовані всередині поїзда.

Informace k železniční nehodě v Pardubicích zde: https://t.co/2kxR2gA4nR pic.twitter.com/AplVdmtilS — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 6, 2024

Попередньо, загинули чотири людини. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюють. Ще 34 людини зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці.

Чеські ЗМІ на цей час пишуть про 27 госпіталізованих, серед яких діти. Троє людей у важкому стані.

Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС, — додає пресслужба МЗС України. Поширити

За попередніми даними, зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet. Фото і відео вказують, що після зіткнення перший вагон позаду локомотива експресу Regiojet зійшов з рейок і частково перекинувся.

V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

Попередні залізничні аварії у Чехії

У 2021 році у Чехії сталось зіткнення потягів у місті Домажлище. Тоді ж внаслідок аварії постраждали близько 50 людей.