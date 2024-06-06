У Чехії загинули дві українки внаслідок залізничної катастрофи

5 червня поблизу чеського міста Пардубіці пасажирський потяг «Прага — Кошиці» зіткнувся з вантажним потягом. Загинули чотири людини, серед них — дві українки.
Головні тези:
- У результаті зіткнення пасажирського та товарного потягів у Чехії загинули чотири людини, серед яких були дві українки.
- Чеські ЗМІ повідомляють про 27 госпіталізованих, в тому числі дітей, та трьох людей у важкому стані.
- Консульська посадова особа Консульства України в Брно знаходиться на місці події та співпрацює з рятувальними та правоохоронними органами.
- За попередніми даними, причиною зіткнення стала помилка машиніста RegioJet.
Що відомо про залізничну катастрофу у Чехії
У пасажирському експресі компанії RegioJet їхали 380 людей. У товарному потягу з 21 вагона були лише машиністи.
Пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що причіпні вагони, у яких люди їхали до Чопа, були розташовані всередині поїзда.
Попередньо, загинули чотири людини. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюють. Ще 34 людини зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці.
Чеські ЗМІ на цей час пишуть про 27 госпіталізованих, серед яких діти. Троє людей у важкому стані.
За попередніми даними, зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet. Фото і відео вказують, що після зіткнення перший вагон позаду локомотива експресу Regiojet зійшов з рейок і частково перекинувся.
Попередні залізничні аварії у Чехії
У 2021 році у Чехії сталось зіткнення потягів у місті Домажлище. Тоді ж внаслідок аварії постраждали близько 50 людей.
Швидкісний поїзд Ex 351 Západní expres, який прямував із Чеська-Кубице до Праги, зіткнувся з пасажирським потягом, який рухався маршрутом Пльзень-Домажліце.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-