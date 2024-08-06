В феврале президент Чехии Петр Павел пообещал передачу Украине 800 тыс. артиллерийских боеприпасов, однако до конца этого года Киеву будет передано лишь около полумиллиона от обещанного количества.
Главные тезисы
- Чехия не сможет передать обещанных 800 тыс. артиллерийских боеприпасов Украине из-за нехватки средств
- Рост цен и конкуренция на мировом рынке стали основными причинами сокращения поставок
- Активное давление России на поставщиков усложняет процесс закупки боеприпасов для Украины
- Качество закупаемых боеприпасов становится проблемой из-за поставок низкого качества из различных регионов
- Страны-поставщики боеприпасов для Украины сталкиваются с жесткой конкуренцией, влияющей на качество и количество поставок
В чем причина проблем с закупкой и передачей боеприпасов Украине
В материале издания NZZ подчеркивается , что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы в количестве 45 тыс. поступила Украине только в июне.
По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Украина получит более чем на треть меньше обещанного сначала количества боеприпасов в случае, если партнеры не выделят больше средств на закупку.
Чешские чиновники подчеркнули, что не все участники коалиции по закупке и передаче Украине артиллерийских снарядов внесли средства, что служит одной из причин сокращения поставок.
С какими проблемами сталкиваются страны-поставщики боеприпасов для Украины
В публикации также подчеркивается, что после начала реализации Чехией этой инициативы Россия активно начала оказывать давление на поставщиков, занимающихся продажей боеприпасов Чехии и другим странам для передачи Украине.
По информации СМИ, боеприпасы для Украины закупаются в Южной Африке, Южной Корее и Турции.
Копечны подчеркивает, что сделки преимущественно заключаются с тем, кто первым произведет внесение первого авансового платежа.
Журналисты подчеркивают, что в таких обстоятельствах становится понятно, почему до конца года Украина получит только снаряды калибра 155-мм, несмотря на то, что ранее была обещана также передача еще 300 тыс 122-мм боеприпасов, которые используются в орудиях советского производства.
В то же время России не интересны 155-мм боеприпасы, которые используются в вооружениях исключительно западного образца.
При этом для Украины были бы очень важны боеприпасы калибра 122-мм, поскольку у нее большое количество артсистем советского производства.
Кроме того, как подчеркивается в материале, жесткая конкуренция позволяет производителям производить продажу боеприпасов крайне низкого качества.
Уже было известно, что многие артиллерийские снаряды, которые Россия получала из Северной Кореи, были бракованными.
Однако западные поставщики также жалуются, что около половины закупаемых в Африке и Азии боеприпасов некачественные, их необходимо сначала отремонтировать.
Таким образом, остается неизвестным, сколько чешских снарядов поступит в Украину сверх гарантированного объема до конца года.
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