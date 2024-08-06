В феврале президент Чехии Петр Павел пообещал передачу Украине 800 тыс. артиллерийских боеприпасов, однако до конца этого года Киеву будет передано лишь около полумиллиона от обещанного количества.

В чем причина проблем с закупкой и передачей боеприпасов Украине

В материале издания NZZ подчеркивается , что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы в количестве 45 тыс. поступила Украине только в июне.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Украина получит более чем на треть меньше обещанного сначала количества боеприпасов в случае, если партнеры не выделят больше средств на закупку.

Чешские чиновники подчеркнули, что не все участники коалиции по закупке и передаче Украине артиллерийских снарядов внесли средства, что служит одной из причин сокращения поставок.

Артиллерия ВСУ

Однако более важной причиной является рост цен на боеприпасы в результате увеличения спроса на мировых рынках. Бывший заместитель министра обороны Томаш Копечны, один из инициаторов инициативы по поставке боеприпасов в Чехию, пояснил, что обещанные 800 тыс. снарядов теперь стоят вдвое больше, чем первоначально предполагаемые 1,5 млрд. Цены на международном рынке с 2022 года выросли в четыре раза, - объясняют авторы материала. Поделиться

С какими проблемами сталкиваются страны-поставщики боеприпасов для Украины

В публикации также подчеркивается, что после начала реализации Чехией этой инициативы Россия активно начала оказывать давление на поставщиков, занимающихся продажей боеприпасов Чехии и другим странам для передачи Украине.

По информации СМИ, боеприпасы для Украины закупаются в Южной Африке, Южной Корее и Турции.

Копечны подчеркивает, что сделки преимущественно заключаются с тем, кто первым произведет внесение первого авансового платежа.

Если вы медлите, то иногда возвращаетесь и слышите: "Все, оружие закончилось". А потом понимаешь, что боеприпасы пошли к россиянам, – объясняет он. Поделиться

Журналисты подчеркивают, что в таких обстоятельствах становится понятно, почему до конца года Украина получит только снаряды калибра 155-мм, несмотря на то, что ранее была обещана также передача еще 300 тыс 122-мм боеприпасов, которые используются в орудиях советского производства.

В то же время России не интересны 155-мм боеприпасы, которые используются в вооружениях исключительно западного образца.

При этом для Украины были бы очень важны боеприпасы калибра 122-мм, поскольку у нее большое количество артсистем советского производства.

Кроме того, как подчеркивается в материале, жесткая конкуренция позволяет производителям производить продажу боеприпасов крайне низкого качества.

Уже было известно, что многие артиллерийские снаряды, которые Россия получала из Северной Кореи, были бракованными.

Однако западные поставщики также жалуются, что около половины закупаемых в Африке и Азии боеприпасов некачественные, их необходимо сначала отремонтировать.

Таким образом, остается неизвестным, сколько чешских снарядов поступит в Украину сверх гарантированного объема до конца года.