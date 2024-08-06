У лютому президент Чехії Петр Павел пообіцяв передачу Україні 800 тис артилерійських боєприпасів, однак до кінця цього року Києву буде передано лише близько півмійльйона від обіцяної кількості.
Головні тези:
- Чехія заявляє про брак коштів на обіцяну кількість боєприпасів для України, що призвело до передачі лише частини обіцяної кількості.
- Причини скорочення поставок включають зростання цін на боєприпаси та конкуренцію на світовому ринку.
- Росія активно втручається у процес постачання боєприпасів для України, тиснучи на постачальників.
- Важливою проблемою стає якість закуплених боєприпасів, де близько половини мають низьку якість.
У чому причина проблем із закупівлею та передачею боєприпасів Україні
У матеріалі видання NZZ підкреслюється, що перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи у кількості 45 тис надійшла Україні тільки в червні.
За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, Україна отримає більш ніж на третину менше від обіцяної спочатку кількості боєприпасів у разі, якщо партнери не виділять більше коштів на закупівлю.
Чеські урядовці підкреслили, що не всі учасники коаліції із закупівлі та передачі Україні артилерійських снарядів внесли кошти, що слугує однією з причин скорочення поставок.
З якими проблемами стикаються країни-постачальники боєприпасів для України
У публікації також підкреслюється, що після початку реалізації Чехією цієї ініціативи Росія активно почала тиснути на постачальників, які займаються продажем боєприпасів Чехії та іншим країнам для передачі Україні.
За інформацією ЗМІ, боєприпаси для України закуповуються у Південній Африці, Південній Кореї та Туреччині.
Копечни підкреслює, що угоди переважно укладаються із тим, хто першим зробить внесення першого авансового платежу.
Журналісти підкреслюють, що за таких обставин стає зрозуміло, чому до кінця року Україна отримає лише снаряди калібру 155-мм, попри те, що раніше було обіцяна також передача ще 300 тис 122-мм боєприпасів, які використовуються у гарматах радянського виробництва.
У той же час Росії не цікаві 155-мм боєприпаси, які використовуються у озброєннях виключно західного зразка.
При цьому для України були б дуже важливі боєприпаси калібру 122-мм, оскільки вона має велику кількість артсистем радянського виробництва.
Окрім цього, як підкреслюється у матеріалі, жорстка конкуренція дозволяє виробникам здійснювати продаж боєприпасів вкрай низької якості.
Уже було відомо, що багато артилерійських снарядів, які Росія отримувала з Північної Кореї, були бракованими.
Однак західні постачальники також скаржаться, що близько половини боєприпасів, що закуповуються в Африці та Азії, неякісні, їх необхідно спочатку відремонтувати.
Таким чином, залишається невідомим, скільки чеських снарядів надійде в Україну понад гарантований обсяг до кінця року.
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