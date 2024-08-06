У лютому президент Чехії Петр Павел пообіцяв передачу Україні 800 тис артилерійських боєприпасів, однак до кінця цього року Києву буде передано лише близько півмійльйона від обіцяної кількості.

У чому причина проблем із закупівлею та передачею боєприпасів Україні

У матеріалі видання NZZ підкреслюється, що перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи у кількості 45 тис надійшла Україні тільки в червні.

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, Україна отримає більш ніж на третину менше від обіцяної спочатку кількості боєприпасів у разі, якщо партнери не виділять більше коштів на закупівлю.

Чеські урядовці підкреслили, що не всі учасники коаліції із закупівлі та передачі Україні артилерійських снарядів внесли кошти, що слугує однією з причин скорочення поставок.

Артилерія ВСУ

Однак більш важливою причиною є зростання цін на боєприпаси внаслідок збільшення попиту на світових ринках. Колишній заступник міністра оборони Томаш Копечни, один з ініціаторів ініціативи з постачання боєприпасів до Чехії, пояснив, що обіцяні 800 тис снарядів тепер коштують удвічі більше, ніж спочатку передбачувані 1,5 млрд. Ціни на міжнародному ринку з 2022 року зросли в чотири рази, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

З якими проблемами стикаються країни-постачальники боєприпасів для України

У публікації також підкреслюється, що після початку реалізації Чехією цієї ініціативи Росія активно почала тиснути на постачальників, які займаються продажем боєприпасів Чехії та іншим країнам для передачі Україні.

За інформацією ЗМІ, боєприпаси для України закуповуються у Південній Африці, Південній Кореї та Туреччині.

Копечни підкреслює, що угоди переважно укладаються із тим, хто першим зробить внесення першого авансового платежу.

Якщо ви зволікаєте, то іноді повертаєтеся і чуєте: "Все, зброя закінчилася". А потім розумієш, що боєприпаси пішли до росіян, - пояснює він. Поширити

Журналісти підкреслюють, що за таких обставин стає зрозуміло, чому до кінця року Україна отримає лише снаряди калібру 155-мм, попри те, що раніше було обіцяна також передача ще 300 тис 122-мм боєприпасів, які використовуються у гарматах радянського виробництва.

У той же час Росії не цікаві 155-мм боєприпаси, які використовуються у озброєннях виключно західного зразка.

При цьому для України були б дуже важливі боєприпаси калібру 122-мм, оскільки вона має велику кількість артсистем радянського виробництва.

Окрім цього, як підкреслюється у матеріалі, жорстка конкуренція дозволяє виробникам здійснювати продаж боєприпасів вкрай низької якості.

Уже було відомо, що багато артилерійських снарядів, які Росія отримувала з Північної Кореї, були бракованими.

Однак західні постачальники також скаржаться, що близько половини боєприпасів, що закуповуються в Африці та Азії, неякісні, їх необхідно спочатку відремонтувати.

Таким чином, залишається невідомим, скільки чеських снарядів надійде в Україну понад гарантований обсяг до кінця року.