В ЦПД предупредили украинцев о накоплении Россией ракет на военных аэродромах

Российская Федерация накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Это может свидетельствовать о подготовке к обстрелам Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Главные тезисы
- Российская Федерация накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации для возможных ударов по Украине.
- С начала 2024 года Россия осуществила девять атак на энергетическую инфраструктуру Украины, вызвав дефицит мощности.
- Оптимистический прогноз ЦПД предусматривает 12 часов электроснабжения в сутки на осенне-зимний период.
- Массированные обстрелы украинской энергетики могут быть возобновлены Россией во время отопительного сезона.
Россия накапливает ракеты для удара по Украине
Он также отметил, что в России совершаются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами.
Обстрелы энергетики Украины
С начала 2024 года Россия осуществила девять атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что повлекло за собой дефицит мощностей в пиковые часы.
Центр противодействия дезинформации предусматривает несколько сценариев на осенне-зимний период, по оптимистичному электричество будет предоставляться 12 часов в сутки.
Следует также заметить, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко, Российская Федерация может возобновить массированные обстрелы украинской энергетики в ближайшее время — это может произойти с началом отопительного сезона.
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