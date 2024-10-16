В ЦПД предупредили украинцев о накоплении Россией ракет на военных аэродромах

Российская Федерация накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Это может свидетельствовать о подготовке к обстрелам Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Россия накапливает ракеты для удара по Украине

К сожалению, Россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борты типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты, — написал Коваленко. Поделиться

Он также отметил, что в России совершаются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами.

Не исключено, что у врага идет подготовка к ударам. Андрей Коваленко Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО

Обстрелы энергетики Украины

С начала 2024 года Россия осуществила девять атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что повлекло за собой дефицит мощностей в пиковые часы.

Летом возобновились отключения электроэнергии из-за обстрелов, но осенью ситуация стабилизировалась. Поделиться

Центр противодействия дезинформации предусматривает несколько сценариев на осенне-зимний период, по оптимистичному электричество будет предоставляться 12 часов в сутки.

Следует также заметить, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко, Российская Федерация может возобновить массированные обстрелы украинской энергетики в ближайшее время — это может произойти с началом отопительного сезона.