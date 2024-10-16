У ЦПД попередили українців про накопичення Росією ракет на військових аеродромах

Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Головні тези:
- Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації для можливих ударів по Україні.
- З початку 2024 року Росія здійснила дев'ять атак на енергетичну інфраструктуру України, спричинивши дефіцит потужностей.
- Оптимістичний прогноз центру протидії дезінформації передбачає 12 годин електропостачання на добу на осінньо-зимовий період.
- Масовані обстріли української енергетики можуть бути відновлені Російською Федерацією під час опалювального сезону.
Росія накопичує ракети для удару по Україні
Він також зауважив, що у Росії здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.
Обстріли енергетики України
З початку 2024 року Росія здійснила дев'ять атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинило дефіцит потужностей у пікові години.
Центр протидії дезінформації передбачає кілька сценаріїв на осінньо-зимовий період, за оптимістичним — електрика надаватиметься 12 годин на добу.
Варто також зауважити, що за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександра Литвиненка, Російська Федерація може відновити масовані обстріли української енергетики найближчим часом — це може статись з початком опалювального сезону.
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