У ЦПД попередили українців про накопичення Росією ракет на військових аеродромах

Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Росія накопичує ракети для удару по Україні

На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети, — написав Коваленко. Поширити

Він також зауважив, що у Росії здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.

Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів. Андрій Коваленко Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО

Обстріли енергетики України

З початку 2024 року Росія здійснила дев'ять атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинило дефіцит потужностей у пікові години.

Влітку відновилися відключення електроенергії через обстріли, але восени ситуація стабілізувалася. Поширити

Центр протидії дезінформації передбачає кілька сценаріїв на осінньо-зимовий період, за оптимістичним — електрика надаватиметься 12 годин на добу.

Варто також зауважити, що за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександра Литвиненка, Російська Федерація може відновити масовані обстріли української енергетики найближчим часом — це може статись з початком опалювального сезону.