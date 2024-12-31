В "Действии" появилась функция аннулирования брони для работников — как это работает

Руководители и уполномоченные лица компаний могут воспользоваться новой функцией на портале "Действие" для аннулирования бронирования военнообязанных работников.
Главные тезисы
- Руководители и уполномоченные лица компаний могут теперь аннулировать бронирование военнообязанных работников через портал «Действие».
- Процесс аннулирования брони включает в себя авторизацию на портале «Действие», выбор услуги, подачу заявления и ожидание результата.
- Компания может подать заявление на аннулирование раз в месяц, а при потере статуса критичности бронирование автоматически аннулируется.
- Система бронирования работников от мобилизации в Действии позволяет руководителям забронировать сотрудников онлайн, быстро и без человеческого вмешательства.
- В рамках бета-теста уже забронировано 929 человек онлайн, указывают в сообщении с портала «Действие».
Как воспользоваться услугой аннулирования брони
Чтобы аннулировать бронирование, необходимо:
Авторизироваться на портале "Действие" с помощью электронной подписи юридического лица.
Выбрать услугу "Аннулирование бронирования работников" .
Подать заявление с данными о работниках, которых нужно разбронировать.
Проверить и подписать заявление электронной подписью.
Ожидать результата в течение суток, которое будет отправлено на электронную почту и отображено в личном кабинете.
Отмечается, что подать аннулирование можно только раз в месяц. В то же время, если компания теряет статус критичности — бронирование аннулируется автоматически.
Как работает бронирование от мобилизации в Действии
Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.
Чтобы забронировать работников, необходимо подать заявление на портале.
Система автоматически проверит данные работника в реестре «Оберег», его трудоустройство и является ли критически важным предприятие, соответствуют ли данные требованиям, а затем пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет руководителю.
Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении «Резерв+».
В «Действии» отмечают, что весь процесс займет до часа и устранит человеческий фактор.
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