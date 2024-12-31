В "Действии" появилась функция аннулирования брони для работников — как это работает
Категория
Украина
Дата публикации

В "Действии" появилась функция аннулирования брони для работников — как это работает

В "Действии" появилась функция аннулирования брони для работников — как это работает
Читати українською
Источник:  ДIЯ

Руководители и уполномоченные лица компаний могут воспользоваться новой функцией на портале "Действие" для аннулирования бронирования военнообязанных работников.

Главные тезисы

  • Руководители и уполномоченные лица компаний могут теперь аннулировать бронирование военнообязанных работников через портал «Действие».
  • Процесс аннулирования брони включает в себя авторизацию на портале «Действие», выбор услуги, подачу заявления и ожидание результата.
  • Компания может подать заявление на аннулирование раз в месяц, а при потере статуса критичности бронирование автоматически аннулируется.
  • Система бронирования работников от мобилизации в Действии позволяет руководителям забронировать сотрудников онлайн, быстро и без человеческого вмешательства.
  • В рамках бета-теста уже забронировано 929 человек онлайн, указывают в сообщении с портала «Действие».

Как воспользоваться услугой аннулирования брони

Чтобы аннулировать бронирование, необходимо:

  1. Авторизироваться на портале "Действие" с помощью электронной подписи юридического лица.

  2. Выбрать услугу "Аннулирование бронирования работников" .

  3. Подать заявление с данными о работниках, которых нужно разбронировать.

  4. Проверить и подписать заявление электронной подписью.

  5. Ожидать результата в течение суток, которое будет отправлено на электронную почту и отображено в личном кабинете.

Отмечается, что подать аннулирование можно только раз в месяц. В то же время, если компания теряет статус критичности — бронирование аннулируется автоматически.

Как работает бронирование от мобилизации в Действии

Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.

Чтобы забронировать работников, необходимо подать заявление на портале.

Система автоматически проверит данные работника в реестре «Оберег», его трудоустройство и является ли критически важным предприятие, соответствуют ли данные требованиям, а затем пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет руководителю.

Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении «Резерв+».

В «Действии» отмечают, что весь процесс займет до часа и устранит человеческий фактор.

Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс до часа. Никаких проверок вручную неделями. Поскольку решение по бронированию принимает не человек, а несколько автоматических проверок в реестрах. В рамках бета-теста уже забронировали 929 работников онлайн, — говорится в сообщении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинцы могут получить в "Дії" военно-учетный документ с QR-кодом
Украинцы могут получить в "Дії" военно-учетный документ с QR-кодом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов. Как это работает
В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов. Как это работает
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Дії" перестало работать большинство сервисов. Что случилось
"Дія"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?