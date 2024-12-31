В "Действии" появилась функция аннулирования брони для работников — как это работает

Руководители и уполномоченные лица компаний могут воспользоваться новой функцией на портале "Действие" для аннулирования бронирования военнообязанных работников.

Как воспользоваться услугой аннулирования брони

Чтобы аннулировать бронирование, необходимо:

Авторизироваться на портале "Действие" с помощью электронной подписи юридического лица. Выбрать услугу "Аннулирование бронирования работников" . Подать заявление с данными о работниках, которых нужно разбронировать. Проверить и подписать заявление электронной подписью. Ожидать результата в течение суток, которое будет отправлено на электронную почту и отображено в личном кабинете.

Отмечается, что подать аннулирование можно только раз в месяц. В то же время, если компания теряет статус критичности — бронирование аннулируется автоматически.

Как работает бронирование от мобилизации в Действии

Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.

Чтобы забронировать работников, необходимо подать заявление на портале.

Система автоматически проверит данные работника в реестре «Оберег», его трудоустройство и является ли критически важным предприятие, соответствуют ли данные требованиям, а затем пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет руководителю.

Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении «Резерв+».

В «Действии» отмечают, что весь процесс займет до часа и устранит человеческий фактор.