У "Дії" зʼявилася функція анулювання броні для працівників — як це працює

Керівники та уповноважені особи компаній тепер можуть скористатися новою функцією на порталі "Дія" для анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників.
Головні тези:
- Керівники і уповноважені особи компаній тепер можуть анулювати бронювання військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».
- Процес анулювання броні включає авторизацію на порталі «Дія», вибір послуги, подання заяви та очікування результату.
- Компанія може подати заяву на анулювання лише раз на місяць, а при втраті статусу критичності бронювання автоматично анулюється.
- Система бронювання працівників від мобілізації в «Дії» дозволяє керівникам забронювати співробітників онлайн, швидко та без людського втручання.
- У межах бета-тесту вже заброньовано 929 працівників онлайн, вказують у повідомленні з порталу «Дія».
Як скористатися послугою анулювання броні
Щоб анулювати бронювання, необхідно:
Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису юридичної особи.
Обрати послугу "Анулювання бронювання працівників".
Подати заяву з даними про працівників, яких потрібно розбронювати.
Перевірити та підписати заяву електронним підписом.
Очікувати результат протягом доби, який буде надіслано на електронну пошту та відображено в особистому кабінеті.
Зазначається, що податись на анулювання можна лише раз у місяць. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності — бронювання анулюється автоматично.
Як працює бронювання від мобілізації в “Дії”
Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.
Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.
Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.
Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».
У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.
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