У "Дії" зʼявилася функція анулювання броні для працівників — як це працює
Категорія
Україна
Дата публікації

У "Дії" зʼявилася функція анулювання броні для працівників — як це працює

У "Дії" зʼявилася функція анулювання броні для працівників — як це працює
Джерело:  ДІЯ

Керівники та уповноважені особи компаній тепер можуть скористатися новою функцією на порталі "Дія" для анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників.

Головні тези:

  • Керівники і уповноважені особи компаній тепер можуть анулювати бронювання військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».
  • Процес анулювання броні включає авторизацію на порталі «Дія», вибір послуги, подання заяви та очікування результату.
  • Компанія може подати заяву на анулювання лише раз на місяць, а при втраті статусу критичності бронювання автоматично анулюється.
  • Система бронювання працівників від мобілізації в «Дії» дозволяє керівникам забронювати співробітників онлайн, швидко та без людського втручання.
  • У межах бета-тесту вже заброньовано 929 працівників онлайн, вказують у повідомленні з порталу «Дія».

Як скористатися послугою анулювання броні

Щоб анулювати бронювання, необхідно:

  1. Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису юридичної особи.

  2. Обрати послугу "Анулювання бронювання працівників".

  3. Подати заяву з даними про працівників, яких потрібно розбронювати.

  4. Перевірити та підписати заяву електронним підписом.

  5. Очікувати результат протягом доби, який буде надіслано на електронну пошту та відображено в особистому кабінеті.

Зазначається, що податись на анулювання можна лише раз у місяць. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності — бронювання анулюється автоматично.

Як працює бронювання від мобілізації в “Дії”

Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.

Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.

Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.

Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».

У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.

Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години. Жодних перевірок вручну тижнями. Бо рішення з бронювання ухвалює не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах. У межах бета-тесту вже забронювали 929 працівників онлайн, — сказано у повідомленні.

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