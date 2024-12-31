У "Дії" зʼявилася функція анулювання броні для працівників — як це працює

Керівники та уповноважені особи компаній тепер можуть скористатися новою функцією на порталі "Дія" для анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників.

Як скористатися послугою анулювання броні

Щоб анулювати бронювання, необхідно:

Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису юридичної особи. Обрати послугу "Анулювання бронювання працівників". Подати заяву з даними про працівників, яких потрібно розбронювати. Перевірити та підписати заяву електронним підписом. Очікувати результат протягом доби, який буде надіслано на електронну пошту та відображено в особистому кабінеті.

Зазначається, що податись на анулювання можна лише раз у місяць. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності — бронювання анулюється автоматично.

Як працює бронювання від мобілізації в “Дії”

Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.

Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.

Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.

Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».

У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.