У застосунку “Дія” через оновлення державних реєстрів тимчасово було призупинено роботу переважної частини сервісів.

Які сервіси тимчасово перестали працювати у “Дії”

Технічні роботи проводять Національні інформаційні системи. Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, — зазначили у пресслужбі застосунку. Поширити

“Дія”

реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;

витяг з ЄДР;

реєстрація ТОВ;

перехід ТОВ на модельний статут;

будівельні послуги;

бронювання працівників;

перереєстрація авто;

шлюб онлайн;

актові записи;

будівельні послуги;

реєстрація права власності на майно;

інформаційна довідка з ДРРП;

кредити ВПО;

допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога у разі усиновлення дитини;

допомога на дитину одинокій матері або батьку;

будівельні послуги;

єОселя;

повідомлення про пошкоджене/знищене майно;

єВідновлення;

єВідновлення для бізнесу;

повідомлення про ремонтні роботи;

бронювання за сертифікатом;

міжнародний реєстр збитків;

заява про шлюб;

витяги та повторне видавання свідоцтв із ДРАЦС.

Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше, — додали у пресслужбі “Дії”. Поширити

Що відомо про спрощення отримання державної допомоги через “Дію”

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відомство спільно з українськими банками створило "Дія.Карту" для полегшення отримання державних виплат.

Наразі власники "Дія.Карти" вже можуть оформити перші виплати у рамках державної програми "еКнига", яка передбачає отримання 908 грн на купівлю українських книжок.

На карту також планується перевести виплати за програмою “еПідтримка”, включно із виплатами коштів за 2021-2023 роки.

Також до кінця місяця на нову картку можна буде отримати ще одну соціальну виплату. Число державних програм із грошовими коштами для цільових виплат буде збільшуватися.