У "Дії" перестала працювати більшість сервісів. Що сталось
Категорія
Україна
Дата публікації

У "Дії" перестала працювати більшість сервісів. Що сталось

"Дія"
Джерело:  ДІЯ

У застосунку “Дія” через оновлення державних реєстрів тимчасово було призупинено роботу переважної частини сервісів. 

Головні тези:

  • Більшість сервісів у застосунку “Дія” тимчасово припинили роботу через оновлення державних реєстрів.
  • Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням сервісів у звичному режимі.
  • Підтягування інформації з реєстрів, а не збереження особистих даних, є особливістю роботи застосунку “Дія”.

Які сервіси тимчасово перестали працювати у “Дії”

Технічні роботи проводять Національні інформаційні системи. Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, — зазначили у пресслужбі застосунку.

У застосунку “Дія” тимчасово призупинено роботу більшості сервісів
“Дія”

  • реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;

  • витяг з ЄДР;

  • реєстрація ТОВ;

  • перехід ТОВ на модельний статут;

  • будівельні послуги;

  • бронювання працівників;

  • перереєстрація авто;

  • шлюб онлайн;

  • актові записи;

  • будівельні послуги;

  • реєстрація права власності на майно;

  • інформаційна довідка з ДРРП;

  • кредити ВПО;

  • допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

  • допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

  • допомога у разі усиновлення дитини;

  • допомога на дитину одинокій матері або батьку;

  • будівельні послуги;

  • єОселя;

  • повідомлення про пошкоджене/знищене майно;

  • єВідновлення;

  • єВідновлення для бізнесу;

  • повідомлення про ремонтні роботи;

  • бронювання за сертифікатом;

  • міжнародний реєстр збитків;

  • заява про шлюб;

  • витяги та повторне видавання свідоцтв із ДРАЦС.

Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше, — додали у пресслужбі “Дії”.

Що відомо про спрощення отримання державної допомоги через “Дію”

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відомство спільно з українськими банками створило "Дія.Карту" для полегшення отримання державних виплат. 

Наразі власники "Дія.Карти" вже можуть оформити перші виплати у рамках державної програми "еКнига", яка передбачає отримання 908 грн на купівлю українських книжок.

На карту також планується перевести виплати за програмою “еПідтримка”, включно із виплатами коштів за 2021-2023 роки.

Також до кінця місяця на нову картку можна буде отримати ще одну соціальну виплату. Число державних програм із грошовими коштами для цільових виплат буде збільшуватися.

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