У застосунку “Дія” через оновлення державних реєстрів тимчасово було призупинено роботу переважної частини сервісів.
Головні тези:
- Більшість сервісів у застосунку “Дія” тимчасово припинили роботу через оновлення державних реєстрів.
- Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням сервісів у звичному режимі.
- Підтягування інформації з реєстрів, а не збереження особистих даних, є особливістю роботи застосунку “Дія”.
Які сервіси тимчасово перестали працювати у “Дії”
реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;
витяг з ЄДР;
реєстрація ТОВ;
перехід ТОВ на модельний статут;
будівельні послуги;
бронювання працівників;
перереєстрація авто;
шлюб онлайн;
актові записи;
будівельні послуги;
реєстрація права власності на майно;
інформаційна довідка з ДРРП;
кредити ВПО;
допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
допомога у разі усиновлення дитини;
допомога на дитину одинокій матері або батьку;
будівельні послуги;
єОселя;
повідомлення про пошкоджене/знищене майно;
єВідновлення;
єВідновлення для бізнесу;
повідомлення про ремонтні роботи;
бронювання за сертифікатом;
міжнародний реєстр збитків;
заява про шлюб;
витяги та повторне видавання свідоцтв із ДРАЦС.
Що відомо про спрощення отримання державної допомоги через “Дію”
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відомство спільно з українськими банками створило "Дія.Карту" для полегшення отримання державних виплат.
Наразі власники "Дія.Карти" вже можуть оформити перші виплати у рамках державної програми "еКнига", яка передбачає отримання 908 грн на купівлю українських книжок.
На карту також планується перевести виплати за програмою “еПідтримка”, включно із виплатами коштів за 2021-2023 роки.
Також до кінця місяця на нову картку можна буде отримати ще одну соціальну виплату. Число державних програм із грошовими коштами для цільових виплат буде збільшуватися.
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