В "Дії" перестало работать большинство сервисов. Что случилось
Категория
Украина
Дата публикации

В "Дії" перестало работать большинство сервисов. Что случилось

"Дія"
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Источник:  ДIЯ

В приложении "Дія" из-за обновления государственных реестров временно была приостановлена работа подавляющей части сервисов.

Главные тезисы

  • Большинство сервисов в приложении “Дія” временно приостановили работу из-за обновления государственных реестров.
  • Технические работы проводятся для устранения неисправностей и восстановления сервисов в обычном режиме.
  • Подтягивание информации из реестров, а не хранение личных данных, является особенностью приложения “Дія”.

Какие сервисы временно перестали работать в "Дії"

Технические работы проводятся Национальными информационными системами. Действие не хранит личные данные, а только подтягивает информацию из реестров, — отметили в пресс-службе приложения.

В приложении "Дії" временно приостановлена работа большинства сервисов
"Дія"

  • регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;

  • выписка из ЕГР;

  • регистрация ООО;

  • переход ООО на модельный устав;

  • строительные услуги;

  • бронирование работников;

  • перерегистрация авто;

  • брак онлайн;

  • актовые записи;

  • строительные услуги;

  • регистрация права собственности на имущество;

  • информационная справка по ДРРП;

  • кредиты ВПЛ;

  • помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

  • помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

  • помощь в случае усыновления ребенка;

  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу;

  • строительные услуги;

  • естьОбитель;

  • уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе;

  • естьВосстановление;

  • естьВосстановление для бизнеса;

  • уведомление о ремонтных работах;

  • бронирование по сертификату;

  • международный реестр убытков;

  • заявление о браке;

  • выписки и повторное выдачу свидетельств из ДРАЦС.

Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее, — добавили в пресс-службе “Дії”.

Что известно об упрощении получения государственной помощи через "Дію"

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ведомство совместно с украинскими банками создало "Дія.Карту" для облегчения получения государственных выплат. 

В настоящее время владельцы "Дія.Карти" уже могут оформить первые выплаты в рамках государственной программы "ЭКнига", которая предусматривает получение 908 грн на покупку украинских книг.

На карту также планируется перевести выплаты по программе "Поддержка", включая выплаты средств за 2021-2023 годы.

Также до конца месяца на новую карту можно будет получить еще одну социальную выплату. Число государственных программ с денежными средствами для целевых выплат будет увеличиваться.

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