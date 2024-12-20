В приложении "Дія" из-за обновления государственных реестров временно была приостановлена работа подавляющей части сервисов.
Главные тезисы
- Большинство сервисов в приложении “Дія” временно приостановили работу из-за обновления государственных реестров.
- Технические работы проводятся для устранения неисправностей и восстановления сервисов в обычном режиме.
- Подтягивание информации из реестров, а не хранение личных данных, является особенностью приложения “Дія”.
Какие сервисы временно перестали работать в "Дії"
регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
выписка из ЕГР;
регистрация ООО;
переход ООО на модельный устав;
строительные услуги;
бронирование работников;
перерегистрация авто;
брак онлайн;
актовые записи;
строительные услуги;
регистрация права собственности на имущество;
информационная справка по ДРРП;
кредиты ВПЛ;
помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
помощь в случае усыновления ребенка;
помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
строительные услуги;
естьОбитель;
уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе;
естьВосстановление;
естьВосстановление для бизнеса;
уведомление о ремонтных работах;
бронирование по сертификату;
международный реестр убытков;
заявление о браке;
выписки и повторное выдачу свидетельств из ДРАЦС.
Что известно об упрощении получения государственной помощи через "Дію"
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ведомство совместно с украинскими банками создало "Дія.Карту" для облегчения получения государственных выплат.
В настоящее время владельцы "Дія.Карти" уже могут оформить первые выплаты в рамках государственной программы "ЭКнига", которая предусматривает получение 908 грн на покупку украинских книг.
На карту также планируется перевести выплаты по программе "Поддержка", включая выплаты средств за 2021-2023 годы.
Также до конца месяца на новую карту можно будет получить еще одну социальную выплату. Число государственных программ с денежными средствами для целевых выплат будет увеличиваться.
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