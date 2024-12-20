В приложении "Дія" из-за обновления государственных реестров временно была приостановлена работа подавляющей части сервисов.

Какие сервисы временно перестали работать в "Дії"

Технические работы проводятся Национальными информационными системами. Действие не хранит личные данные, а только подтягивает информацию из реестров, — отметили в пресс-службе приложения. Поделиться

"Дія"

регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;

выписка из ЕГР;

регистрация ООО;

переход ООО на модельный устав;

строительные услуги;

бронирование работников;

перерегистрация авто;

брак онлайн;

актовые записи;

строительные услуги;

регистрация права собственности на имущество;

информационная справка по ДРРП;

кредиты ВПЛ;

помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь в случае усыновления ребенка;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу;

строительные услуги;

естьОбитель;

уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе;

естьВосстановление;

естьВосстановление для бизнеса;

уведомление о ремонтных работах;

бронирование по сертификату;

международный реестр убытков;

заявление о браке;

выписки и повторное выдачу свидетельств из ДРАЦС.

Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее, — добавили в пресс-службе “Дії”. Поделиться

Что известно об упрощении получения государственной помощи через "Дію"

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ведомство совместно с украинскими банками создало "Дія.Карту" для облегчения получения государственных выплат.

В настоящее время владельцы "Дія.Карти" уже могут оформить первые выплаты в рамках государственной программы "ЭКнига", которая предусматривает получение 908 грн на покупку украинских книг.

На карту также планируется перевести выплаты по программе "Поддержка", включая выплаты средств за 2021-2023 годы.

Также до конца месяца на новую карту можно будет получить еще одну социальную выплату. Число государственных программ с денежными средствами для целевых выплат будет увеличиваться.