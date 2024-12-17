По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ведомство совместно с украинскими банками создало "Дія.Карту" для облегчения получения государственных выплат.
Главные тезисы
- Создана “Дія.Карта”, позволяющая украинцам получать государственные выплаты в рамках различных программ.
- Владельцы карт могут получать поддержку, включая программу “еКнига” и “еПоддержка”, через удобное мобильное приложение "Дія"'.
- Упрощается получение государственной помощи для украинских военных - оформление льгот и услуг через “Дію”.
- Планируется расширить список банков-партнёров для оформления “Дія.Карты”, увеличивая доступность государственных программ.
- Проект экспериментального проекта позволит военнослужащим получать льготы и помощь по ряду услуг через мобильное приложение “Дія”.
Как можно будет легко получать помощь от государства через "Дія.Карту"
Отмечается, что владельцы "Дія.Карти" уже могут оформить первые выплаты в рамках государственной программы "ЭКнига", которая предусматривает получение 908 грн на покупку украинских книг.
На карту также планируется перевести выплаты по программе "Поддержка", включая выплаты средств за 2021-2023 годы.
Также до конца месяца на новую карту можно будет получить еще одну социальную выплату. Число государственных программ с денежными средствами для целевых выплат будет увеличиваться.
Такую карту уже можно оформить в "ПриватБанке", "А-банке", "Аккордбанке", "Глобус банке" и mono.
Владельцы карт mono уже могут увидеть "Дія.Карту" в мобильном приложении.
Что известно о последних обновлениях сервисов и услуг в “Дії”
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о начале реализации правительством экспериментального проекта, который позволит оформлять ряд услуг и льгот для украинских военных с помощью приложения "Дія”.
В частности, военнослужащие смогут оформить с помощью Действия:
статус личности с инвалидностью в результате войны;
- денежную помощь раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
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