По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ведомство совместно с украинскими банками создало "Дія.Карту" для облегчения получения государственных выплат.

Как можно будет легко получать помощь от государства через "Дія.Карту"

Вместо нескольких карт — один удобный инструмент. Впоследствии вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения пособия или других государственных выплат, — объясняет Федоров. Поделиться

Отмечается, что владельцы "Дія.Карти" уже могут оформить первые выплаты в рамках государственной программы "ЭКнига", которая предусматривает получение 908 грн на покупку украинских книг.

На карту также планируется перевести выплаты по программе "Поддержка", включая выплаты средств за 2021-2023 годы.

Также до конца месяца на новую карту можно будет получить еще одну социальную выплату. Число государственных программ с денежными средствами для целевых выплат будет увеличиваться.

Такую карту уже можно оформить в "ПриватБанке", "А-банке", "Аккордбанке", "Глобус банке" и mono.

Впоследствии на "Дія. Карте" будет больше государственных программ со средствами для целевых выплат. Также расширится список банков, сейчас еще три на этапе подключения — ожидаем Банк Кредит Днепр, Sense и Bank 3/4, — подчеркнул Федоров. Поделиться

Владельцы карт mono уже могут увидеть "Дія.Карту" в мобильном приложении.

Что известно о последних обновлениях сервисов и услуг в “Дії”

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о начале реализации правительством экспериментального проекта, который позволит оформлять ряд услуг и льгот для украинских военных с помощью приложения "Дія”.

В частности, военнослужащие смогут оформить с помощью Действия: