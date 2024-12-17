Украинцам значительно упростили получение государственной помощи через "Дію"
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинцам значительно упростили получение государственной помощи через "Дію"

Михаил Федоров
Кредитная карта
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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ведомство совместно с украинскими банками создало "Дія.Карту" для облегчения получения государственных выплат.

Главные тезисы

  • Создана “Дія.Карта”, позволяющая украинцам получать государственные выплаты в рамках различных программ. 
  • Владельцы карт могут получать поддержку, включая программу “еКнига” и “еПоддержка”, через удобное мобильное приложение "Дія"'. 
  • Упрощается получение государственной помощи для украинских военных - оформление льгот и услуг через “Дію”. 
  • Планируется расширить список банков-партнёров для оформления “Дія.Карты”, увеличивая доступность государственных программ.
  • Проект экспериментального проекта позволит военнослужащим получать льготы и помощь по ряду услуг через мобильное приложение “Дія”. 

Как можно будет легко получать помощь от государства через "Дія.Карту"

Вместо нескольких карт — один удобный инструмент. Впоследствии вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения пособия или других государственных выплат, — объясняет Федоров.

Отмечается, что владельцы "Дія.Карти" уже могут оформить первые выплаты в рамках государственной программы "ЭКнига", которая предусматривает получение 908 грн на покупку украинских книг.

На карту также планируется перевести выплаты по программе "Поддержка", включая выплаты средств за 2021-2023 годы.

Также до конца месяца на новую карту можно будет получить еще одну социальную выплату. Число государственных программ с денежными средствами для целевых выплат будет увеличиваться.

Такую карту уже можно оформить в "ПриватБанке", "А-банке", "Аккордбанке", "Глобус банке" и mono.

Впоследствии на "Дія. Карте" будет больше государственных программ со средствами для целевых выплат. Также расширится список банков, сейчас еще три на этапе подключения — ожидаем Банк Кредит Днепр, Sense и Bank 3/4, — подчеркнул Федоров.

Владельцы карт mono уже могут увидеть "Дія.Карту" в мобильном приложении.

Что известно о последних обновлениях сервисов и услуг в “Дії”

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о начале реализации правительством экспериментального проекта, который позволит оформлять ряд услуг и льгот для украинских военных с помощью приложения "Дія”. 

В частности, военнослужащие смогут оформить с помощью Действия:

  • статус личности с инвалидностью в результате войны;

  • - денежную помощь раненым;

  • - назначение пенсии по инвалидности;

  • - обеспечение средствами реабилитации;

  • - жилищно-коммунальные льготы;

  • - услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.

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