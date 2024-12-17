За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відомство спільно з українськими банками створило "Дія.Карту" для полегшення отримання державних виплат.
Головні тези:
- Створена “Дія.Карта” у співпраці з українськими банками спрощує отримання державних виплат.
- Власники карток"Дія.Карта" можуть отримувати кошти у рамках різних державних програм, включаючи "еКнигу" та"еПідтримку".
- Розширюється перелік послуг у застосунку “Дія”, включаючи можливість оформлення пільг для українських військових.
Як можна буде легко отримувати допомогу від держави через "Дія.Карту"
Зазначається, що наразі власники "Дія.Карти" вже можуть оформити перші виплати у рамках державної програми "еКнига", яка передбачає отримання 908 грн на купівлю українських книжок.
На карту також планується перевести виплати за програмою “еПідтримка”, включно із виплатами коштів за 2021-2023 роки.
Також до кінця місяця на нову картку можна буде отримати ще одну соціальну виплату. Число державних програм із грошовими коштами для цільових виплат буде збільшуватися.
Таку карту вже можна оформити в "ПриватБанку", "А-банку", "Акордбанку", "Глобус банку" і mono.
Власники карток mono вже можуть побачити "Дія.Карту" в мобільному застосунку.
Що відомо про останні оновлення сервісів і послуг у “Дії”
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок реалізації урядом експериментального проєкту, який дозволить оформлювати низку послуг та пільг для українських військових за допомогою застосунку “Дія”.
Зокрема, військовослужбовці зможуть оформити за допомогою “Дії”:
статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
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