За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відомство спільно з українськими банками створило "Дія.Карту" для полегшення отримання державних виплат.

Як можна буде легко отримувати допомогу від держави через "Дія.Карту"

Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги або інших державних виплат, — пояснює Федоров. Поширити

Зазначається, що наразі власники "Дія.Карти" вже можуть оформити перші виплати у рамках державної програми "еКнига", яка передбачає отримання 908 грн на купівлю українських книжок.

На карту також планується перевести виплати за програмою “еПідтримка”, включно із виплатами коштів за 2021-2023 роки.

Також до кінця місяця на нову картку можна буде отримати ще одну соціальну виплату. Число державних програм із грошовими коштами для цільових виплат буде збільшуватися.

Таку карту вже можна оформити в "ПриватБанку", "А-банку", "Акордбанку", "Глобус банку" і mono.

Згодом на Дія.Карті буде більше державних програм із "забарвленими" коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків, зараз ще три на етапі підключення — очікуємо на Банк Кредит Дніпро, Sense і Bank 3/4, — підкреслив Федоров. Поширити

Власники карток mono вже можуть побачити "Дія.Карту" в мобільному застосунку.

Що відомо про останні оновлення сервісів і послуг у “Дії”

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок реалізації урядом експериментального проєкту, який дозволить оформлювати низку послуг та пільг для українських військових за допомогою застосунку “Дія”.

Зокрема, військовослужбовці зможуть оформити за допомогою “Дії”: