В "Діїʼ" временно не будут работать услуги для водителей. Когда восстановят
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Технологии
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В "Діїʼ" временно не будут работать услуги для водителей. Когда восстановят

Дія
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Источник:  ДIЯ

В приложении "Дія" временно не будут работать услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей. Соответствующие услуги обещают вернуть через несколько дней.

Почему не будут работать услуги для водителей в Дії

Как объяснили в "Действии", это связано с заменой тарифов на админуслуги для водителей с 1 января.

С нового года повышается стоимость админуслуг для водителей – такое решение приняло правительство. Сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести изменения. Поэтому связанные с ними услуги "Действия" будут временно недоступны, а именно – замена водительского удостоверения и перерегистрация авто, – говорится в сообщении.

Однако уже через несколько дней водители снова смогут получать услуги в несколько кликов. Итак, в "Действии" призывают пользователей заранее спланировать замену документов, а также покупку или продажу авто.

В сообщении также обращают внимание на изменение цен на услуги:

Так, с нового года перерегистрация авто будет стоить 350 гривен, а смена водительского – 230 гривен.

Сообщим, когда снова сможете продать или приобрести авто, или сменить водительское в "Действии" в несколько кликов. Следите за обновлениями, - заметили напоследок в приложении.

Изменения в портале "Действие"

Ранее в "Действии" усовершенствовали услугу замены водительских прав. Теперь заказать доставку удостоверения можно на любой удобный адрес.

Также недавно мы сообщали о том, что на портале "Действие" была запущена услуга, в рамках которой украинцы могут подать онлайн-заявление на регистрацию брака.

Кроме этого в Действии украинцы с жилищными сертификатами как компенсацией за уничтоженное имущество могут подать заявление о бронировании денег, чтобы купить новое жилье — дом или квартиру.

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