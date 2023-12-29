В приложении "Дія" временно не будут работать услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей. Соответствующие услуги обещают вернуть через несколько дней.
Почему не будут работать услуги для водителей в Дії
Как объяснили в "Действии", это связано с заменой тарифов на админуслуги для водителей с 1 января.
Однако уже через несколько дней водители снова смогут получать услуги в несколько кликов. Итак, в "Действии" призывают пользователей заранее спланировать замену документов, а также покупку или продажу авто.
В сообщении также обращают внимание на изменение цен на услуги:
Так, с нового года перерегистрация авто будет стоить 350 гривен, а смена водительского – 230 гривен.
Изменения в портале "Действие"
Ранее в "Действии" усовершенствовали услугу замены водительских прав. Теперь заказать доставку удостоверения можно на любой удобный адрес.
Также недавно мы сообщали о том, что на портале "Действие" была запущена услуга, в рамках которой украинцы могут подать онлайн-заявление на регистрацию брака.
Кроме этого в Действии украинцы с жилищными сертификатами как компенсацией за уничтоженное имущество могут подать заявление о бронировании денег, чтобы купить новое жилье — дом или квартиру.
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