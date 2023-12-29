У "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв. Коли відновлять
Категорія
Технології
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У "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв. Коли відновлять

Дія
Джерело:  ДІЯ

У застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Відповідні послуги обіцяють повернути за кілька днів.

Чому не працюватимуть послуги для водіїв в “Дії”

Як пояснили у "Дії", це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.

Із нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв – таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні, а саме – заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто, – йдеться у повідомленні.

Однак вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків. Тож, у "Дії" закликають користувачів заздалегідь спланувати заміну документів, а також купівлю чи продаж авто.

В повідомленні також звертають увагу на зміну цін за послуги:

Так, з нового року перереєстрація авто буде коштувати 350 гривень, а зміна водійського - 230 гривень.

Повідомимо, коли знову зможете продати чи придбати авто, або змінити водійське в "Дії" в кілька кліків. Слідкуйте за оновленнями, - зауважили наостанок в застосунку.

Зміни у порталі "Дія"

Раніше у "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.

Також нещодавно ми повідомляли про те, що на порталі "Дія" було запущено послугу, в межах якої українці можуть подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.

Окрім цього у “Дії” українці з житловими сертифікатами як компенсацією за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру.

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