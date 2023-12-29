У "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв. Коли відновлять

У застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Відповідні послуги обіцяють повернути за кілька днів.
Чому не працюватимуть послуги для водіїв в “Дії”
Як пояснили у "Дії", це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.
Однак вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків. Тож, у "Дії" закликають користувачів заздалегідь спланувати заміну документів, а також купівлю чи продаж авто.
В повідомленні також звертають увагу на зміну цін за послуги:
Так, з нового року перереєстрація авто буде коштувати 350 гривень, а зміна водійського - 230 гривень.
Зміни у порталі "Дія"
Раніше у "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.
Також нещодавно ми повідомляли про те, що на порталі "Дія" було запущено послугу, в межах якої українці можуть подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.
Окрім цього у “Дії” українці з житловими сертифікатами як компенсацією за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру.
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