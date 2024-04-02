В Днепре увеличилось количество пострадавших от ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепре увеличилось количество пострадавших от ракетной атаки РФ

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ на Днепр 2 апреля возросло до 13 человек, среди них пятеро детей.

В Днепре из-за атаки РФ пострадали дети

Власти Днепропетровщины уточнили количество пострадавших в результате ракетного удара России по учебному заведению Днепра.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Увеличилось количество пострадавших. По уточненным данным, ранения получили четверо детей — от 14 до 17 лет. Всем оказывают медпомощь.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

Также среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В 18:36 Лысак заявил, что уже есть 13 пострадавших от ракетной атаки в Днепре, в том числе пятеро детей.

Госпитализированы восемь раненых. Все в состоянии средней тяжести.

Детей зацепили обломки стекла, когда те бежали к укрытию, уточнил глава облсовета Николай Лукашук.

Им оказали всю необходимую медпомощь. Сейчас с ними работают психологи, угрозы их жизни нет.

Из-за удара в учебном заведении выбиты окна, есть повреждения помещений. На парковке загорелись машины.

Россия ударила ракетами по учебному заведению Днепра

Ракетная атака РФ на Днепр произошла около 17.00.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По словам главы области, речь идет о пяти людях, детали уточняют.

Не помогайте противнику. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть.

В 17.35 Лысак сообщил, что из-за российской атаки в городе повреждено одно из учебных заведений.

К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизнь ребят. Спасибо за работу педагогам. За их слаженные действия.

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