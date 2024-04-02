Ракетный удар РФ по Днепру. Есть пострадавшие

Российская армия 2 апреля нанесла ракетный удар по Днепру. В результате пострадали гражданские лица.
Россия ударила ракетами по учебному заведению Днепра
Ракетная атака РФ на Днепр произошла около 17.00.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По словам Лысака, речь идет о пяти людях, детали уточняются.
В 17.35 Лысак сообщил, что из-за российской атаки в городе повреждено одно из учебных заведений.
К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизнь ребят. Спасибо за работу педагогам. За их слаженные действия.
Ситуация в Днепре: что известно
Ранее в Днепре местные жители услышали взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.
В Воздушных силах до взрывов предупреждали, что в направлении Днепра летит управляемая авиационная ракета. Это произошло в 16:38.
Пока ракетная опасность для Днепра миновала.
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