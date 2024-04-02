Ракетний удар РФ по Дніпру. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Дніпру. Є постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Ракета
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Російська армія 2 квітня завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього постраждали цивільні особи.

Росія ударила ракетами по навчальному закладу Дніпра

Ракетна атака РФ на Дніпро відбулася близько 17.00.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Керівник Дніпропетровської ОВА

За словами Лисака, йдеться про п'ятьох людей, деталі уточнюють.

Не допомагайте ворогові. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу.

О 17.35 Лисак повідомив, що через російську атаку у місті пошкоджено один із навчальних закладів.

На щастя, у момент удару усі діти були в укритті. Це вберегло здоров'я і, можливо, і життя хлопців. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії.

Безпекова ситуація у Дніпрі: що відомо

Раніше у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

У Повітряних силах до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета. Це сталося о 16.38.

Наразі ракетна небезпека для Дніпра минула.

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