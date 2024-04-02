Ракетний удар РФ по Дніпру. Є постраждалі

Російська армія 2 квітня завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього постраждали цивільні особи.
Росія ударила ракетами по навчальному закладу Дніпра
Ракетна атака РФ на Дніпро відбулася близько 17.00.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами Лисака, йдеться про п'ятьох людей, деталі уточнюють.
О 17.35 Лисак повідомив, що через російську атаку у місті пошкоджено один із навчальних закладів.
На щастя, у момент удару усі діти були в укритті. Це вберегло здоров'я і, можливо, і життя хлопців. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії.
Безпекова ситуація у Дніпрі: що відомо
Раніше у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.
У Повітряних силах до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета. Це сталося о 16.38.
Наразі ракетна небезпека для Дніпра минула.
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