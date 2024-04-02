У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих від ракетної атаки РФ

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпро 2 квітня зросла до 13 осіб, серед них п'ятеро дітей.
У Дніпрі через атаку РФ постраждали діти
Влада Дніпропетровщини уточнила кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по навчальному закладу Дніпра.
Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також серед потерпілих й п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
О 18:36 Лисак заявив, що вже є 13 постраждалих від ракетної атаки у Дніпрі, серед них п’ятеро дітей.
Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості.
Дітей зачепили уламки скла, коли ті бігли до укриття, уточнив очільник облради Микола Лукашук.
Їм надали усю необхідна меддопомогу. Наразі з ними працюють психологи, загрози їхньому життю — немає.
Росія ударила ракетами по навчальному закладу Дніпра
Ракетна атака РФ на Дніпро відбулася близько 17.00.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами очільника області, йдеться про п'ятьох людей, деталі уточнюють.
О 17.35 Лисак повідомив, що через російську атаку у місті пошкоджено один із навчальних закладів.
На щастя, у момент удару усі діти були в укритті. Це вберегло здоров'я і, можливо, і життя хлопців. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії.
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