В Днепре в пожаре погибли женщина и трое детей

Что известно о пожаре в Днепре

Отмечается, что горело домашнее имущество на площади 15 кв.

Из задымленного дома огнеборцы вынесли женщину и троих детей, которые тоже были без сознания.

После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть женщины, 1983 года рождения, мальчика 2018 года рождения, и двух девочек — 2017 и 2021 годов рождения.

Пожары в Украине

Отметим, что в Украине время от времени случаются пожары с участием детей. Не редки случаи их смерти в огне. Недавно в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. Пострадали женщина и трое маленьких детей — двое мальчиков и девочка.

В начале декабря 2023 года в селе Вербовка Коростенского района Житомирской области произошел пожар в одном из жилых домов. Трое детей погибли.

Также 13 января около 16:00 в столичном ТЦ произошло возгорание на четвертом этаже здания, где находится детская комната. После этого в торговом центре объявили об эвакуации. Тогда пострадали три человека.