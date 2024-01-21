У Дніпрі в пожежі загинули жінка та троє дітей

Уночі на 21 січня у житловому будинку Дніпра сталася пожежа. Загинули жінка та троє маленьких дітей.

Що відомо про пожежу в Дніпрі

Зазначається, що горіло домашнє майно на площі 15 кв.м.

Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості.

Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика 2018 року народження, та двох дівчаток — 2017 та 2021 років народження.

Пожежі в Україні

Зазначимо, що в Україні час від часу трапляються пожежі за участю дітей. Не рідкісні випадки їхньої смерті у вогні. Нещодавно у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Постраждали жінка та троє маленьких дітей — двоє хлопчиків та дівчинка.

На початку грудня 2023 року, в селі Вербівка Коростенського району Житомирської області сталася пожежа в одному з житлових будинків. Троє дітей загинули.

Також 13 січня близько 16:00 у столичному ТЦ сталося загоряння на четвертому поверсі будівлі, де заходиться дитяча кімната. Після цього, у торговому центрі оголосили про евакуацію. Тоді постраждало троє людей.