В "ДНР" военный РФ расстрелял командира и еще нескольких окупантов — известна причина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В "ДНР" военный РФ расстрелял командира и еще нескольких окупантов — известна причина

солдат РФ
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Источник:  online.ua

Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ", в так называемой "Донецкой народной республике", которая де-факто является оккупированной Россией территорией Украины, солдат армии РФ Юрий Галушко расстрелял своего командира и еще 5 российских захватчиков, служивших вместе с ним.

Военный РФ отомстил оккупантам за обстрел Харькова и инсульт матери

Согласно имеющимся данным, Юрий Галушко пошел воевать против Украины, чтобы заработать на операцию по восстановлению зрения — он был полуслеп.

Поскольку оккупант больше всего любил читать книги, то решил даже рискнуть жизнью, чтобы вернуть зрение.

Однако его приоритеты резко изменились, когда под обстрел российской армии, в которой он и служил, попала родная мать солдата — она проживает в украинском Харькове.

Недавно, во время обстрела, она бежала в подвал к соседям, чтобы спрятаться, и сломала руку, а следом, на фоне пережитого, произошел инсульт. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Эти события шокировали Юрия Галушка, у которого были очень близкие отношения с мамой, поэтому он решил сразу отомстить российским оккупантам за обстрел Харькова и инсульт родного человека.

Результатом его мести стал расстрел 6 российских захватчиков — командира и еще 5 “сослуживцев”

Что известно о Юрии Галушко

Он родился в Харькове в семье ветерана Великой Отечественной войны. Его отец скончался в 2011 году. Через два года после этого он женился на гражданке РФ Наталье и переехал к ней в Белгородскую область.

У пары, прожившей в браке 15 лет, два ребенка. Глава семейства был срочником (был призван в Москве, но служил на Урале), работал на заводе Мостовых металлоконструкций охранником.

Бывшего мужа Наталья описала как спокойного и не агрессивного человека. Больше всего Юрий любил читать: увлекался классической литературой и фантастикой.

Юрий жаловался на зрение, что плохо видит, а поможет лишь операция, которую ему не потянуть. Чтобы заработать денег, он и пошел убивать мирных украинцев.

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