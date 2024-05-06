В "ДНР" военный РФ расстрелял командира и еще нескольких окупантов — известна причина

Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ", в так называемой "Донецкой народной республике", которая де-факто является оккупированной Россией территорией Украины, солдат армии РФ Юрий Галушко расстрелял своего командира и еще 5 российских захватчиков, служивших вместе с ним.
Военный РФ отомстил оккупантам за обстрел Харькова и инсульт матери
Согласно имеющимся данным, Юрий Галушко пошел воевать против Украины, чтобы заработать на операцию по восстановлению зрения — он был полуслеп.
Поскольку оккупант больше всего любил читать книги, то решил даже рискнуть жизнью, чтобы вернуть зрение.
Однако его приоритеты резко изменились, когда под обстрел российской армии, в которой он и служил, попала родная мать солдата — она проживает в украинском Харькове.
Недавно, во время обстрела, она бежала в подвал к соседям, чтобы спрятаться, и сломала руку, а следом, на фоне пережитого, произошел инсульт. Женщина находится в тяжелом состоянии.
Эти события шокировали Юрия Галушка, у которого были очень близкие отношения с мамой, поэтому он решил сразу отомстить российским оккупантам за обстрел Харькова и инсульт родного человека.
Результатом его мести стал расстрел 6 российских захватчиков — командира и еще 5 “сослуживцев”
Что известно о Юрии Галушко
Он родился в Харькове в семье ветерана Великой Отечественной войны. Его отец скончался в 2011 году. Через два года после этого он женился на гражданке РФ Наталье и переехал к ней в Белгородскую область.
Бывшего мужа Наталья описала как спокойного и не агрессивного человека. Больше всего Юрий любил читать: увлекался классической литературой и фантастикой.
Юрий жаловался на зрение, что плохо видит, а поможет лишь операция, которую ему не потянуть. Чтобы заработать денег, он и пошел убивать мирных украинцев.
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