Придется вмешаться. В США предупредили о возможном развитии российско-украинской войны

Ранее американские власти заявляли, что категорически отвергают идею президента Франции Эммануэля Макрона относительно введения западных войск в Украину для сдерживания РФ. Однако в настоящее время Штаты осознают, что их солдаты также могут стать участниками этой войны.

Войска США могут воевать против России

С громким заявлением по этому поводу выступил лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис.

Он настаивает, чтобы официальный Вашингтон продолжал поддерживать украинский народ, чтобы не допустить распространения войны.

Кроме того, политик подверг жесткой критике «пропутинскую фракцию» внутри Республиканской партии, которая тормозила процесс принятия положительного решения в отношении Украины.

Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует немалая вероятность, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто нашими деньгами, но нашими военнослужащими, — предупредил Хаким Джеффрис. Поделиться

По его мнению, российский диктатор Владимир Путина намерен возродить Советский Союз.

План главы Кремля является крайне серьезной угрозой для НАТО и всего международного сообщества.

Должны ли мы поверить, что если мы позволим Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет, — подытожил демократ. Поделиться

Могут ли США ввести свои войска в Украину

Команда американского лидера Джо Байдена заявила, что Соединенные Штаты Америки не будут отправлять своих солдат для участия в боевых действиях на территории Украины.

Такой была реакция Белого дома на идею президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска воевать в Украину, — сообщил недавно представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон. Поделиться