Доведеться втрутитися. У США попередили про можливий розвиток російсько-української війни

Раніше американська влада заявляла, що категорично відкидає ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення західних військ в Україну задля стримування РФ. Однак наразі Штати усвідомлюють, що їхні солдати також можуть стати учасниками цієї війни.
Війська США можуть воювати проти Росії
З гучною заявою з цього приводу виступив лідер демократичної меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс.
Він наполягає на тому, щоб офіційний Вашингтон продовжував підтримувати український народ, щоб не допустити поширення війни.
Окрім того, політик жорстко розкритикував «пропутінську фракцію» всередині Республіканської партії, яка гальмувала процес ухвалення позитивного рішення щодо України.
На його переконання, російський диктатор Володимир Путіна має намір відродити Радянський Союз.
Його план є вкрай серйозною загрозою для НАТО та всієї міжнародної спільноти.
Чи можуть США ввести свої війська в Україну
Команда американського лідера Джо Байдена заявила, що Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України.
Такою була реакція Білого дому на ідею президента Франції Еммануеля Макрона.
Попри це, офіційний Вашингтон не буде заперечувати, якщо таке рішення щодо України ухвалять союзники Штатів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-