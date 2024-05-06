Доведеться втрутитися. У США попередили про можливий розвиток російсько-української війни

Раніше американська влада заявляла, що категорично відкидає ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення західних військ в Україну задля стримування РФ. Однак наразі Штати усвідомлюють, що їхні солдати також можуть стати учасниками цієї війни.

Війська США можуть воювати проти Росії

З гучною заявою з цього приводу виступив лідер демократичної меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс.

Він наполягає на тому, щоб офіційний Вашингтон продовжував підтримувати український народ, щоб не допустити поширення війни.

Окрім того, політик жорстко розкритикував «пропутінську фракцію» всередині Республіканської партії, яка гальмувала процес ухвалення позитивного рішення щодо України.

Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує чимала ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт — не просто нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями, — попередив Хакім Джеффріс. Поширити

На його переконання, російський диктатор Володимир Путіна має намір відродити Радянський Союз.

Його план є вкрай серйозною загрозою для НАТО та всієї міжнародної спільноти.

Чи маємо ми повірити, що якщо ми дозволимо Путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться тільки на Україні? Звичайно, ні, — підсумував демократ. Поширити

Чи можуть США ввести свої війська в Україну

Команда американського лідера Джо Байдена заявила, що Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України.

Такою була реакція Білого дому на ідею президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть посилати війська воювати в Україну, — повідомив нещодавно представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон Поширити