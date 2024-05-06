У "ДНР" військовий РФ розстріляв командира та ще кількох окупантів — відома причина
Категорія
Події
Дата публікації

У "ДНР" військовий РФ розстріляв командира та ще кількох окупантів — відома причина

солдат РФ
Джерело:  online.ua

Згідно з даними російського опозиційного телеграм-каналу “ВЧК-ОГПУ”, у так званій “Донецький народній республіці”, яка де-факто є окупованою Росією територією України, солдат армії РФ Юрій Галушко розстріляв свого командира та ще 5 російських загарбників, які служили разом з ним.

Військовий РФ помстився окупантам за обстріл Харкова та інсульт матері

Згідно з наявними даними, Юрій Галушко пішов воювати проти України, щоб заробити на операцію з відновлення зору — він був напівсліпий.

Оскільки окупант найбільше любив читати книги, то вирішив навіть ризикнути життям, аби повернути собі зір.

Однак його пріоритети різко змінилися, коли під обстріл російської армії, в якій він і служив, потрапила рідна мати солдата — вона проживає в українському Харкові.

Нещодавно, під час обстрілу, вона бігла в підвал до сусідів, щоб сховатися, і зламала руку, а слідом, на тлі пережитого, стався інсульт. Жінка перебуває у тяжкому стані.

Ці події шокували Юрія Галушка, у якого були дуже близькі стосунки з мамою, тому він вирішив одразу помститися російським окупантам за обстріл Харкова та інсульт рідної людини.

Результатом його помсти став розстріл 6 російських загарбників — командира та ще 5 “товаришів по службі”

Що відомо про Юрія Галушка

Він народився у Харкові у родині ветерана Великої Вітчизняної війни. Його батько помер у 2011 році. Через два роки після цього він одружився з росіянкою Наталією і переїхав до неї в Бєлгородську область.

У пари, яка прожила у шлюбі 15 років, дві дитини. Глава сімейства був строковиком (був призваний у Москві, але служив на Уралі), працював на заводі Мостових металоконструкцій охоронцем.

Колишнього чоловіка Наталія описала, як спокійну і не агресивну людину. Найбільше Юрій любив читати: захоплювався класичною літературою та фантастикою.

Юрій скаржився на зір, дуже погано бачить, а допоможе лише операція, яку йому не потягнути з фінансів. Щоб заробити грошей, він і пішов вбивати мирних українців.

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