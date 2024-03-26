Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что на восстановление объектов энергосистемы после массированных атак преступной армии РФ могут уйти даже не недели, а месяцы из-за больших масштабов разрушений.
Почему не стоит ожидать быстрого восстановления объектов энергосистемы
Он подчеркнул, что если речь идет о большом оборудовании, в частности, трансформаторах, генераторах и турбинах, его нет в запасе на складах, ведь такие вещи изготавливаются в единичных экземплярах под конкретные потребности и для конкретных энергообъектов.
Кроме этого Сахарук отметил, что в Украине не производится определенное высокотехнологичное оборудование, которое необходимо искать за рубежом.
Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо консолидировать усилия всех участников процесса восстановления энергосистемы: оказывающих и оказывающих помощь энергокомпаний, министерства и доноров, без которых рассчитывать на полное восстановление будет крайне трудно.
Когда в Харькове сможет полностью восстановить подачу электроэнергии всем абонентам
По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, электроснабжение в Харькове будет возобновлено в течение одной-двух недель.
При этом он обещает ослабление графиков отключения света в Харькове уже в ближайшие выходные.
Он заверил, что все поврежденные электростанции, в частности, Харьковская ТЭЦ-5, вернутся к работе в ближайшее время.
Гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что на восстановление утраченных мощностей генерации электроэнергии уйдут минимум месяцы.
В результате ракетной атаки в прошлую пятницу лишь ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей.
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