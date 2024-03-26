Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что на восстановление объектов энергосистемы после массированных атак преступной армии РФ могут уйти даже не недели, а месяцы из-за больших масштабов разрушений.

Почему не стоит ожидать быстрого восстановления объектов энергосистемы

Что касается сроков восстановления, то, к сожалению, из-за таких системных и серьезных повреждений говорить о скором восстановлении мы не можем. Работает очень много людей над восстановлением, но из-за масштаба разрушения восстановления будет занимать даже не недели. Для некоторых объектов это месяцы и даже больше, — отметил Сахарук. Поделиться

Он подчеркнул, что если речь идет о большом оборудовании, в частности, трансформаторах, генераторах и турбинах, его нет в запасе на складах, ведь такие вещи изготавливаются в единичных экземплярах под конкретные потребности и для конкретных энергообъектов.

Кроме этого Сахарук отметил, что в Украине не производится определенное высокотехнологичное оборудование, которое необходимо искать за рубежом.

Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо консолидировать усилия всех участников процесса восстановления энергосистемы: оказывающих и оказывающих помощь энергокомпаний, министерства и доноров, без которых рассчитывать на полное восстановление будет крайне трудно.

Когда в Харькове сможет полностью восстановить подачу электроэнергии всем абонентам

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, электроснабжение в Харькове будет возобновлено в течение одной-двух недель.

Все еще трудно гарантировать какие-либо конкретные сроки. Мы говорим ориентировочно о периоде семидесяти дней, возможно, до двух недель, когда энергетики смогут восстановить в полном объеме нормальное энергоснабжение города. Это, конечно, при условии, что не будет новых масштабных разрушений, отметил Кудрицкий. Поделиться

При этом он обещает ослабление графиков отключения света в Харькове уже в ближайшие выходные.

Есть три параллельных технических решения, которые мы реализуем одновременно, чтобы то из них, которое сработает быстрее, могло стать тем элементом, благодаря которому мы сможем полностью устранить ограничения по энергоснабжению в городе, — подчеркнул глава НЭК "Укрэнерго". Поделиться

Он заверил, что все поврежденные электростанции, в частности, Харьковская ТЭЦ-5, вернутся к работе в ближайшее время.

Думаю, месяцы, не годы. Мы будем их восстанавливать в усиленном режиме. Такое восстановление с улучшением и усилением инженерных решений защиты, — подчеркнул Кудрицкий. Поделиться

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что на восстановление утраченных мощностей генерации электроэнергии уйдут минимум месяцы.

В результате ракетной атаки в прошлую пятницу лишь ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей.