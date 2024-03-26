У ДТЕК назвали терміни відновлення енергооб’єктів після атак армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ДТЕК назвали терміни відновлення енергооб’єктів після атак армії РФ

Електрик
Джерело:  online.ua

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що на відновлення об'єктів енергосистеми після масованих атак злочинної армії РФ можуть знадобитись навіть не тижні, а місяці через великі масштаби руйнувань. 

Чому не варто очікувати швидкого відновлення об’єктів енергосистеми

Що стосується строків відновлення, то, на жаль, через такі системні і серйозні пошкодження говорити про швидке відновлення ми не можемо. Працює дуже багато людей над відновленням, але через масштаб руйнації відновлення буде займати навіть не тижні. Для деяких об'єктів це місяці і навіть більше, — зазначив Сахарук.

Він підкреслив, що якщо мова йде про велике обладнання, зокрема, трансформатори, генератори та турбіни, його не має у запасі на складах, адже такі речі виготовляються у єдиничних екземплярах під конкретні потреби і для конкретних енергооб’єктів.

Окрім цього Сахарук зазначив, що в Україні не виготовляють певне високотехнологічне обладнання, яке необхідно шукати за кордоном.

Він підкреслив, що наразі необхідно консолідувати зусилля всіх учасників процесу відновлення енергосистеми: енергокомпаній, міністерства і донорів, які надавали й надають допомогу, без яких розраховувати на повне відновлення буде вкрай важко.

Коли у Харкові зможуть повністю відновити подачу електроенергії всім абонентам

За словами глави правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, електропостачання у Харкові буде відновлено протягом одного-двох тижнів.

Усе ще важко гарантувати якісь конкретні терміни. Ми говоримо орієнтовно про період сім-десять днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть відновити в повному обсязі нормальне енергопостачання міста. Це, звичайно, за умови, що не буде нових масштабних руйнувань, - зазначив Кудрицький.

При цьому він обіцяє послаблення графіків відключення світла у Харкові вже найближчими вихідними.

Є три паралельні технічні рішення, які ми реалізуємо одночасно, щоб те з них, яке спрацює швидше, могло стати тим елементом, завдяки якому ми зможемо повністю усунути обмеження з енергопостачання в місті, — підкреслив глава НЕК "Укренерго".

Він запевнив, що усі пошкоджені електростанції, зокрема Харківська ТЕЦ-5, повернуться до роботи найближчим часом.

Думаю, місяці, не роки. Ми будемо їх відновлювати в посиленому режимі. Таке відновлення із поліпшенням і посиленням інженерних рішень захисту, — наголосив Кудрицький.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що на відновлення втрачених потужнностей генерації електроенергії підуть щонайменше місяці.

У результаті ракетної атаки минулої п’ятниці лише ДТЕК втратила половину своїх генеруючих потужностей.

Вразили кілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений об’єкт, що гідрогенерує. Друга частина – ворог дуже багато потрапив у мережеві вузли Укренерго, трансформатори і т.д... Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації, - пояснює Коваленко.

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