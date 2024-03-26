Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що на відновлення об'єктів енергосистеми після масованих атак злочинної армії РФ можуть знадобитись навіть не тижні, а місяці через великі масштаби руйнувань.
Чому не варто очікувати швидкого відновлення об’єктів енергосистеми
Він підкреслив, що якщо мова йде про велике обладнання, зокрема, трансформатори, генератори та турбіни, його не має у запасі на складах, адже такі речі виготовляються у єдиничних екземплярах під конкретні потреби і для конкретних енергооб’єктів.
Окрім цього Сахарук зазначив, що в Україні не виготовляють певне високотехнологічне обладнання, яке необхідно шукати за кордоном.
Він підкреслив, що наразі необхідно консолідувати зусилля всіх учасників процесу відновлення енергосистеми: енергокомпаній, міністерства і донорів, які надавали й надають допомогу, без яких розраховувати на повне відновлення буде вкрай важко.
Коли у Харкові зможуть повністю відновити подачу електроенергії всім абонентам
За словами глави правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, електропостачання у Харкові буде відновлено протягом одного-двох тижнів.
При цьому він обіцяє послаблення графіків відключення світла у Харкові вже найближчими вихідними.
Він запевнив, що усі пошкоджені електростанції, зокрема Харківська ТЕЦ-5, повернуться до роботи найближчим часом.
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що на відновлення втрачених потужнностей генерації електроенергії підуть щонайменше місяці.
У результаті ракетної атаки минулої п’ятниці лише ДТЕК втратила половину своїх генеруючих потужностей.
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