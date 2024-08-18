В двух городах Донбасса усилили комендантский час. Где именно
Категория
Украина
Дата публикации

В двух городах Донбасса усилили комендантский час. Где именно

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
В двух городах Донбасса усилили комендантский час. Где именно
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В Мирнограде и Селидово Донецкой области значительно усилили время действия комендантского часа.

Главные тезисы

  • Глава Донецкой ОВА подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00 с 19 августа.
  • Российские войска продолжают обстрелы по населенным пунктам Донецкой области, что приводит к погибшим и раненым среди мирного населения.
  • За одни сутки российские войска обстреляли населенные пункты более 18 раз, что привело к эвакуации более 1500 человек, включая детей.
  • В различных городах и общинах Донецкой области зафиксированы погибшие, раненые и разрушенные здания в результате обстрелов российской армии.

Как будет действовать комендантский час в Мирнограде и Селидово

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, он подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00.

Новые правила начнут действовать 19 августа. Он просит всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.

Ранее Филашкин сообщал, что в Курахово Донецкой области будет продлен комендантский час с 17:00 до 09:00.

Какая ситуация в Донецкой области

Россия продолжает каждый день обстреливать Донецкую область. Да, российские войска 18 августа ударили из артиллерии по городу Мирноград Донецкой области.

В результате обстрела погибла женщина и еще одна женщина была ранена.

Погибла женщина 1941 года рождения, также была ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома.

Также 18 августа в Кураховской общине также были обстреляны Курахово, Трудово и Ганновка.

В Сухом Яру Покровской общины ранен человек. В Гродовской общине разрушены 5 домов.

  • Краматорский район. В Заречном Лиманской общине 1 здание разрушено и 1 повреждено; в Ямполе разрушен дом; в Новом поврежден магазин. В Константиновке повреждены 2 частных дома, админздание и 2 инфраструктурных объекта; еще 2 дома повреждены в Марковом.

  • Бахмутский район. В Торецке погиб человек, поврежден дом; в Щербиновке 1 человек ранен. В Часовоярской общине 1 человек ранен, повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и 2 хозяйственные здания. В Северске поврежден дом.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 1565 человек, в том числе 182 детей.

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