У двох містах Донеччини посилили комендантську годину. Де саме

У Мирнограді та Селидовому Донецької області значно посилили час дії комендантської години.

Як діятиме комендантська година у Мирнограді та Селидовому

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, він підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00.

Нові правила почнуть діяти 19 серпня. Він просить всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.

Раніше Філашкін повідомляв, що у Кураховому Донецької області буде продовжено комендантську годину з 17:00 до 09:00.

Яка ситуація в Донецькій області

Росія продовжує щодня обстрілювати Донецьку область. Так, російські війська 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області.

Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще одна жінка була поранена.

Загинула жінка 1941-го року народження, також було поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.

Також 18 серпня у Курахівській громаді також були обстріляні Курахове, Трудове і Ганнівка.

У Сухому Яру Покровської громади поранено людину. У Гродівській громаді зруйновано 5 будинків.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено; у Ямполі зруйновано будинок; у Новому пошкоджено крамницю. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 інфраструктурні об'єкти; ще 2 будинки пошкоджено у Марковому.

Бахмутський район. У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок; у Щербинівці 1 людина поранена. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 2 господарчі будівлі. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1565 людей, у тому числі 182 дітей.