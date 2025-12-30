В двух городах Украины запустят пилотный 5G

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров официально подтвердил, что на протяжении нескольких недель в некоторых частях двух городов Украины запустят пилотный проект 5G.
Главные тезисы
- В настоящее время крайне важно опробовать эту технологию в самых сложных условиях.
- В течение следующих четырех лет Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности 4G.
5G в Украине — первые подробности
По словам Михаила Федорова, очень важно учесть фактор военных самолетов, радаров и других средств РЭБ, поскольку 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость.
Как уже упоминалось ранее, в конце ноября министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров официально подтвердил, что его команда активно работает над запуском пилота 5G.
Еще 14 августа правительство Украины включило вместе со Львовом Харьков и Бородянку (Киевская область) в список городов, в которых проведут тестирование 5G-связи.
