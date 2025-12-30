В двух городах Украины запустят пилотный 5G

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров официально подтвердил, что на протяжении нескольких недель в некоторых частях двух городов Украины запустят пилотный проект 5G.

5G в Украине — первые подробности

Очень скоро, в течение нескольких недель, мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который будет масштабироваться. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

По словам Михаила Федорова, очень важно учесть фактор военных самолетов, радаров и других средств РЭБ, поскольку 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость.

Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными, и будет определенный пилот, — анонсировал глава ведомства.

Как уже упоминалось ранее, в конце ноября министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров официально подтвердил, что его команда активно работает над запуском пилота 5G.

Важно, чтобы у всех украинцев на прифронтовых территориях был доступ к интернету, — пояснил это решение министр цифровой трансформации Украины.

Еще 14 августа правительство Украины включило вместе со Львовом Харьков и Бородянку (Киевская область) в список городов, в которых проведут тестирование 5G-связи.