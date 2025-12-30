В двух городах Украины запустят пилотный 5G
Категория
Технологии
Дата публикации

В двух городах Украины запустят пилотный 5G

Михаил Федоров
5G в Украине - первые подробности
Читати українською

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров официально подтвердил, что на протяжении нескольких недель в некоторых частях двух городов Украины запустят пилотный проект 5G.

Главные тезисы

  • В настоящее время крайне важно опробовать эту технологию в самых сложных условиях.
  • В течение следующих четырех лет Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности 4G.

5G в Украине — первые подробности

Очень скоро, в течение нескольких недель, мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который будет масштабироваться.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

По словам Михаила Федорова, очень важно учесть фактор военных самолетов, радаров и других средств РЭБ, поскольку 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость.

Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными, и будет определенный пилот, — анонсировал глава ведомства.

Как уже упоминалось ранее, в конце ноября министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров официально подтвердил, что его команда активно работает над запуском пилота 5G.

Важно, чтобы у всех украинцев на прифронтовых территориях был доступ к интернету, — пояснил это решение министр цифровой трансформации Украины.

Еще 14 августа правительство Украины включило вместе со Львовом Харьков и Бородянку (Киевская область) в список городов, в которых проведут тестирование 5G-связи.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Европейские компании похищают украинские БПЛА-технологии
Украинские БПЛА-технологии постоянно пытаются украсть
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Какие технологии находятся на пике популярности в производстве боевых дронов — ответ эксперта
дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва создает новые технологии для противодействия воздушным угрозам из Беларуси — что известно
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?