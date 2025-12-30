У двох містах України запустять пілотний 5G

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров офіційно підтвердив, що протягом кількох тижнів в деяких частинах двох міст України запустять пілотний проєкт 5G.
Головні тези:
- Наразі вкрай важливо випробувати цю технологію у найскладніших обставинах.
- Протягом наступних 4 років Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G.
5G в Україні — перші подробиці
За словами Михайла Федорова, вкрай важливо врахувати фактор військових літаків, радарів та інших засобів РЕБ, оскільки 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність.
Як уже згадувалося раніше, наприкінці листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров офіційно підтвердив, що його команда активно працює над запуском пілоту 5G.
Ще 14 серпня уряд України включив разом зі Львовом Харків та Бородянку (Київська область) до переліку міст, в яких проведуть тестування 5G-зв'язку.
