У двох містах України запустять пілотний 5G
Категорія
Технології
Дата публікації

Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров офіційно підтвердив, що протягом кількох тижнів в деяких частинах двох міст України запустять пілотний проєкт 5G.

Головні тези:

  • Наразі вкрай важливо випробувати цю технологію у найскладніших обставинах.
  • Протягом наступних 4 років Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G.

Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися.

За словами Михайла Федорова, вкрай важливо врахувати фактор військових літаків, радарів та інших засобів РЕБ, оскільки 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність.

Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот, — анонсував очільник відомства.

Як уже згадувалося раніше, наприкінці листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров офіційно підтвердив, що його команда активно працює над запуском пілоту 5G.

Важливо, щоб усі українці на прифронтових територіях мали доступ до інтернету, — пояснив це рішення Міністр цифрової трансформації України.

Ще 14 серпня уряд України включив разом зі Львовом Харків та Бородянку (Київська область) до переліку міст, в яких проведуть тестування 5G-зв'язку.

