В Египте обнаружили 4000-летнюю пирамиду — что шокировало археологов

В египетском некрополе Дахшур удалось обнаружить 4000-летнюю пирамиду. По словам археологов, внутри они увидели гробницу, которая непохожа ни на одну другую.

Что известно об исторической находке в некрополе Дахшур

Как сообщает издание Dailygalaxy, на этот раз археологи столкнулись с тайной, окутанной богатой и сложной историей одной из величайших цивилизаций мира.

Пирамиду удалось обнаружить при работах по добыче полезных ископаемых в Дахшуре.

По словам работников, они заметили что-то необычное — тонко обтесанные известняковые блоки.

На фоне последних событий Министерство туризма и древностей Египта направило на расследование группу археологов.

То, что они обнаружили, повергло в шок абсолютно всех.

Гробница, запечатанная почти 4000 лет, оказалась не столь первозданной — внутри царил беспорядок, но никаких следов взлома не было. Печать на гробнице осталась неприкосновенной, поэтому возник вопрос: как пирамида внутри могла быть повреждена? Поделиться

После долгих раздумий ученые пришли к выводу, что гробница была разграблена задолго до того, как ее запечатали навсегда.

Археологи предложили версию, что разграбление могло произойти во время захоронения.