В Египте обнаружили 4000-летнюю пирамиду — что шокировало археологов

В египетском некрополе Дахшур удалось обнаружить 4000-летнюю пирамиду. По словам археологов, внутри они увидели гробницу, которая непохожа ни на одну другую.
Главные тезисы
- Разграбленная гробница, запечатанная почти 4000 лет назад, повергла в шок археологов.
- Они уже озвучили свою версию, что на самом деле могло произойти.
Что известно об исторической находке в некрополе Дахшур
Как сообщает издание Dailygalaxy, на этот раз археологи столкнулись с тайной, окутанной богатой и сложной историей одной из величайших цивилизаций мира.
Пирамиду удалось обнаружить при работах по добыче полезных ископаемых в Дахшуре.
По словам работников, они заметили что-то необычное — тонко обтесанные известняковые блоки.
На фоне последних событий Министерство туризма и древностей Египта направило на расследование группу археологов.
То, что они обнаружили, повергло в шок абсолютно всех.
После долгих раздумий ученые пришли к выводу, что гробница была разграблена задолго до того, как ее запечатали навсегда.
Археологи предложили версию, что разграбление могло произойти во время захоронения.
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