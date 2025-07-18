В Египте обнаружили 4000-летнюю пирамиду — что шокировало археологов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Египте обнаружили 4000-летнюю пирамиду — что шокировало археологов

Что известно об исторической находке в некрополе Дахшур
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Источник:  online.ua

В египетском некрополе Дахшур удалось обнаружить 4000-летнюю пирамиду. По словам археологов, внутри они увидели гробницу, которая непохожа ни на одну другую.

Главные тезисы

  • Разграбленная гробница, запечатанная почти 4000 лет назад, повергла в шок археологов.
  • Они уже озвучили свою версию, что на самом деле могло произойти.

Что известно об исторической находке в некрополе Дахшур

Как сообщает издание Dailygalaxy, на этот раз археологи столкнулись с тайной, окутанной богатой и сложной историей одной из величайших цивилизаций мира.

Пирамиду удалось обнаружить при работах по добыче полезных ископаемых в Дахшуре.

По словам работников, они заметили что-то необычное — тонко обтесанные известняковые блоки.

На фоне последних событий Министерство туризма и древностей Египта направило на расследование группу археологов.

То, что они обнаружили, повергло в шок абсолютно всех.

Гробница, запечатанная почти 4000 лет, оказалась не столь первозданной — внутри царил беспорядок, но никаких следов взлома не было. Печать на гробнице осталась неприкосновенной, поэтому возник вопрос: как пирамида внутри могла быть повреждена?

После долгих раздумий ученые пришли к выводу, что гробница была разграблена задолго до того, как ее запечатали навсегда.

Археологи предложили версию, что разграбление могло произойти во время захоронения.

Последствия этого открытия еще предстоит выяснить, но оно подвергает сомнению современные представления о древнеегипетских похоронных обрядах.

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