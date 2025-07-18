В Єгипті виявили 4000-річну піраміду — що шокувало археологів

У єгипетському некрополі Дахшур вдалося виявити 4000-річну піраміду. За словами археологів, всередині вони побачили гробницю, яка несхожа на жодну іншу. Що важливо розуміти, вона ставить під сумнів усе, що було відомо досі про поховання фараонів.
Головні тези:
- Розграбована гробниця, запечатана майже 4000 років тому, шокувала археологів.
- Вони вже озвучили свою версію, що насправді могло статися.
Що відомо про історичну знахідку в некрополі Дахшур
Як повідомляє видання Dailygalaxy, цього разу археологи зіткнулися з таємницею, яка оповита багатою і складною історією однієї з найбільших цивілізацій світу.
Піраміду вдалося виявити під час робіт із видобутку корисних копалин у Дахшурі.
За словами працівників, вони помітили щось незвичайне — тонко обтесані вапнякові блоки.
На тлі останніх подій Міністерство туризму і старожитностей Єгипту направило на розслідування групу археологів.
Те, що вони виявили, шокувало абсолютно усіх.
Після тривалих роздумів науковці дійшли висновку, що гробниця була розграбована задовго до того, як її запечатали назавжди.
Археологи запропонували версію, що розграбування могло статися під час самого поховання.
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