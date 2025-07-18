В Єгипті виявили 4000-річну піраміду — що шокувало археологів

У єгипетському некрополі Дахшур вдалося виявити 4000-річну піраміду. За словами археологів, всередині вони побачили гробницю, яка несхожа на жодну іншу. Що важливо розуміти, вона ставить під сумнів усе, що було відомо досі про поховання фараонів.

Що відомо про історичну знахідку в некрополі Дахшур

Як повідомляє видання Dailygalaxy, цього разу археологи зіткнулися з таємницею, яка оповита багатою і складною історією однієї з найбільших цивілізацій світу.

Піраміду вдалося виявити під час робіт із видобутку корисних копалин у Дахшурі.

За словами працівників, вони помітили щось незвичайне — тонко обтесані вапнякові блоки.

На тлі останніх подій Міністерство туризму і старожитностей Єгипту направило на розслідування групу археологів.

Те, що вони виявили, шокувало абсолютно усіх.

Гробниця, запечатана майже 4000 років, виявилася не такою первозданною — усередині панував безлад, але жодних слідів злому не було. Печатка на гробниці залишилася недоторканою, тому постало питання: як піраміда всередині могла бути пошкодженою? Поширити

Після тривалих роздумів науковці дійшли висновку, що гробниця була розграбована задовго до того, як її запечатали назавжди.

Археологи запропонували версію, що розграбування могло статися під час самого поховання.