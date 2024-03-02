В Екатеринбурге прогремел взрыв на электроподстанции

На электроподстанции "Калининская" в российском Екатеринбурге произошел взрыв. Инцидент произошел ночью 2 марта.

Взрыв на электроподстанции в Екатеринбурге. Что известно

Что важно понимать, здание обеспечивает энергией три оборонных предприятия: Машиностроительный завод имени Калинина, Турбомоторный и "Уралмаш".

Как утверждают пропагандисты, причиной могло стать короткое замыкание.

Антитеррористическая комиссия тоже заявила об "неисправности электрооборудования, которое сопровождалось "хлопком".

Согласно данным телеграмм-канала Mash, на самом деле сработало самодельное взрывное устройство.

Вполне возможно, что детонация произошла по таймеру.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

Правоохранители выясняют, как СВУ оказалось на территории предприятия. Заводы, питающие электроподстанцию, работают в области металлургии, цементной промышленности и подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов, - сказано в сообщении. Поделиться

"Бавовны" в России будет больше

Как заявил шеф украинской разведки Кирилл Буданов, количество атак беспилотников на российскую инфраструктуру может возрасти.

Глава ГУР обращает внимание на то, что российское гражданское население наконец-то "видит реальную картину (войны — ред.)", а это очень хороший знак для всех нас.

Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик… Это все идет на пользу, – объяснил Кирилл Буданов. Поделиться

Что также интересно, глава ГУР не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".