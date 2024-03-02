В Екатеринбурге прогремел взрыв на электроподстанции

На электроподстанции "Калининская" в российском Екатеринбурге произошел взрыв. Инцидент произошел ночью 2 марта.
Взрыв на электроподстанции в Екатеринбурге. Что известно
Что важно понимать, здание обеспечивает энергией три оборонных предприятия: Машиностроительный завод имени Калинина, Турбомоторный и "Уралмаш".
Как утверждают пропагандисты, причиной могло стать короткое замыкание.
Антитеррористическая комиссия тоже заявила об "неисправности электрооборудования, которое сопровождалось "хлопком".
Согласно данным телеграмм-канала Mash, на самом деле сработало самодельное взрывное устройство.
Вполне возможно, что детонация произошла по таймеру.
Среди гражданского населения пострадавших нет.
"Бавовны" в России будет больше
Как заявил шеф украинской разведки Кирилл Буданов, количество атак беспилотников на российскую инфраструктуру может возрасти.
Глава ГУР обращает внимание на то, что российское гражданское население наконец-то "видит реальную картину (войны — ред.)", а это очень хороший знак для всех нас.
Что также интересно, глава ГУР не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-