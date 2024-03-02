В Єкатеринбурзі прогримів вибух на електропідстанції

На електропідстанції "Калінінська" в російському Єкатеринбурзі стався вибух. Інцидент відбувся вночі 2 березня.

Вибух на електропідстанції в Єкатеринбурзі. Що відомо

Що важливо розуміти, будівля забезпечує енергією три оборонні підприємства: Машинобудівний завод імені Калініна, Турбомоторний і "Уралмаш".

Як стверджують пропагандисти, причиною могло стати коротке замикання.

Антитерористична комісія теж заявила це "несправністю електрообладнання, що супроводжувалася “хлопком".

Згідно з даними телеграм-каналу Mash, насправді спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Цілком можливо, що детонація сталася за таймером.

Серед цивільного населення постраждалих немає.

Наразі правоохоронці з'ясовують, як СВУ опинилося на території підприємства. Заводи, які живить електропідстанція, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів, — йдеться в повідомленні. Поширити

“Бавовни” в Росії буде більше

Як заявив нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов, атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Глава ГУР звертає увагу на те, що російське цивільне населення нарешті, "бачить реальну картину (війни — ред.)", а це є дуже хорошим знаком для всіх нас.

Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь, — пояснив Кирило Буданов. Поширити

Що також цікаво, очільник ГУР не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".