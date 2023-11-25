В Энергодаре вражеский БТР переехал одного из коллаборантов — Федоров

Российский БТР переехал одного из коллаборантов

Буквально вчера был ликвидирован один из коллаборантов на территории оккупированного Энергодара, где изменник, согласившийся работать с врагом, переехал БТР, – сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

О ком именно идет речь и подробности происшествия пока неизвестно.

Пьяный военный РФ сбил насмерть коллаборантку в Донецкой области

По версии окупантов, вечером 9 ноября легковой ЗАЗ "Славута" столкнулся с КАМАЗом 4310. За рулем легкового автомобиля находилась Елена Кириченко, от полученных травм она погибла.

Бензовозом руководил военный из Приморья Александр Ситчихин, он был пьян.