В Энергодаре вражеский БТР переехал одного из коллаборантов — Федоров
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Украина
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В Энергодаре вражеский БТР переехал одного из коллаборантов — Федоров

Энергодар
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области вражеский БТР переехал коллаборанта.

Российский БТР переехал одного из коллаборантов

Буквально вчера был ликвидирован один из коллаборантов на территории оккупированного Энергодара, где изменник, согласившийся работать с врагом, переехал БТР, – сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

О ком именно идет речь и подробности происшествия пока неизвестно.

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По версии окупантов, вечером 9 ноября легковой ЗАЗ "Славута" столкнулся с КАМАЗом 4310. За рулем легкового автомобиля находилась Елена Кириченко, от полученных травм она погибла.

Бензовозом руководил военный из Приморья Александр Ситчихин, он был пьян.

Легковой ЗАЗ Славута столкнулся с КАМАЗ 4310. За рулем Славуты находилась главный бухгалтер "ОМВД России Волновахский" Елена Кириченко, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - говорится в сообщении

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