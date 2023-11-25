В Енергодарі ворожий БТР переїхав одного з колаборантів — Федоров

В тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області ворожий БТР переїхав колаборанта.
Російський БТР переїхав одного з колаборантів
Буквально вчора було ліквідовано одного з колаборантів на території окупованого Енергодару, де зрадника, який погодився працювати з ворогом, переїхав БТР, – сказав мер Мелітополя Іван Федоров.
Про кого саме йдеться і подробиці події наразі невідомо.
Пʼяний військовий РФ збив насмерть колаборантку на Донеччині
За версією окупантів, увечері 9 листопада легковий ЗАЗ "Славута" зіткнувся з КАМАЗом 4310. За кермом легкового автомобіля перебувала Олена Кириченко, від отриманих травм вона загинула.
Бензовозом керував військовий із Примор'я Олександр Сітчихін, він був п'яний.
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