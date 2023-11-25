В Енергодарі ворожий БТР переїхав одного з колаборантів — Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації

В Енергодарі ворожий БТР переїхав одного з колаборантів — Федоров

Енергодар
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

В тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області ворожий БТР переїхав колаборанта.

Російський БТР переїхав одного з колаборантів

Буквально вчора було ліквідовано одного з колаборантів на території окупованого Енергодару, де зрадника, який погодився працювати з ворогом, переїхав БТР, – сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

Про кого саме йдеться і подробиці події наразі невідомо.

Пʼяний військовий РФ збив насмерть колаборантку на Донеччині

За версією окупантів, увечері 9 листопада легковий ЗАЗ "Славута" зіткнувся з КАМАЗом 4310. За кермом легкового автомобіля перебувала Олена Кириченко, від отриманих травм вона загинула.

Бензовозом керував військовий із Примор'я Олександр Сітчихін, він був п'яний.

Легковий ЗАЗ Славута зіткнувся з КАМАЗ 4310. За кермом Славути перебувала головний бухгалтер „ОМВС Росії Волноваський“ Олена Кириченко, від отриманих травм жінка померла на місці події, — йдеться у повідомленні

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ударами ATACMS ліквідували трьох високопосадових військових ВДВ армії РФ
Удари ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РДК успішно ліквідували підполковника ФСБ. Видовищний відеозвіт
РДК
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ протягом двох тижнів ліквідували тисячі військових армії РФ в районах Бахмута та Куп'янська — Сирський
Знищена бронетехніка армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм