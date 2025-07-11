В ЕС дискутируют насчет нового формата нефтяных санкций против России

Европейский союз может привязать так называемый потолок цены на российскую нефть к рыночным ценам в мире. Такой вариант рассматривается в рамках подготовки 18 пакета санкций.
Главные тезисы
- Европейский союз рассматривает возможность установления плавающего потолка цены на российскую нефть в рамках нового формата санкций.
- Нововведение может оказать значительное влияние на экономику стран ЕС, особенно на те, которые зависят от морских перевозок, такие как Греция, Мальта и Кипр.
- Предложение предусматривает установку плавающего потолка, на 15% ниже рыночной цены, пересматриваемого каждые три месяца.
ЕС планирует установить плавающий потолок цен на российскую нефть
По словам проинформированных собеседников издания, предложение предусматривает установку плавающего потолка, который будет на 15% ниже рыночной цены и будет пересматриваться каждые три месяца. Но первым этапом на этом пути должно стать снижение потолка с нынешних 60 до 50 долл. за баррель.
До сих пор идеи снижения потолка цены на российскую нефть опирались на Грецию, Мальту и Кипр, экономика которых в значительной степени зависит от услуг морских перевозок. Но к новому предложению они открыты, говорят источники.
Как отмечает Bloomberg, потолок цены на российскую нефть ранее неоднократно подвергался критике за то, что этот вид санкций фактически не выполняется на практике. Однако на основе этой нормы Европа ввела дополнительные санкции против российской инфраструктуры нефтяного экспорта.
Также будущий уровень ценового потолка на российскую нефть будет в значительной степени зависеть от позиции США.
До сих пор Дональд Трамп не изъявлял желания ограничивать способность РФ финансировать свою захватническую войну в Украине.
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