В ЕС дискутируют насчет нового формата нефтяных санкций против России

Европейский союз может привязать так называемый потолок цены на российскую нефть к рыночным ценам в мире. Такой вариант рассматривается в рамках подготовки 18 пакета санкций.

ЕС планирует установить плавающий потолок цен на российскую нефть

По словам проинформированных собеседников издания, предложение предусматривает установку плавающего потолка, который будет на 15% ниже рыночной цены и будет пересматриваться каждые три месяца. Но первым этапом на этом пути должно стать снижение потолка с нынешних 60 до 50 долл. за баррель.

До сих пор идеи снижения потолка цены на российскую нефть опирались на Грецию, Мальту и Кипр, экономика которых в значительной степени зависит от услуг морских перевозок. Но к новому предложению они открыты, говорят источники.

Как отмечает Bloomberg, потолок цены на российскую нефть ранее неоднократно подвергался критике за то, что этот вид санкций фактически не выполняется на практике. Однако на основе этой нормы Европа ввела дополнительные санкции против российской инфраструктуры нефтяного экспорта.

По словам инсайдеров, новый плавающий потолок цены на российскую нефть еще не согласован окончательно. Однако ее рассматривают как часть 18-го пакета санкций ЕС, который блокирует Словакия. Правительство Фицо требует вернуть им российский газ или компенсировать его потерю. Поделиться

Также будущий уровень ценового потолка на российскую нефть будет в значительной степени зависеть от позиции США.