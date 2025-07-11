В ЄС дискутують щодо нового формату нафтових санкцій проти Росії

Європейський союз може прив’язати так звану стелю ціни на російську нафту до ринкових цін у світі. Такий варіант розглядається в межах підготовки 18-го пакету санкцій.

ЄС планує встановити плаваючу стелю цін на російську нафту

За словами поінформованих співрозмовників видання, пропозиція передбачає встановлення плаваючої стелі, яка буде на 15% нижчою від ринкової ціни і буде переглядатися що три місяці. Але першим етапом на цьому шляху має стати зниження стелі з нинішніх 60 до 50 дол за барель.

Досі ідеї зниження стелі ціни на російську нафту опиралися Греція, Мальта та Кіпр, економіка яких значною мірою залежить від послуг морських перевезень. Але до нової пропозиції вони відкриті, кажуть джерела.

Як зазначає Bloomberg, стелю ціни на російську нафту раніше неодноразово критикували за те, що цей вид санкцій фактично не виконується на практиці. Проте на базі цієї норми Європа запровадила додаткові санкції проти російської інфраструктури нафтового експорту.

За словами інсайдерів, нова плаваюча стеля ціни на російську нафту ще не узгоджена остаточно. Однак її розглядають як частину 18-го пакету санкцій ЄС, який наразі блокує Словаччина. Уряд Фіцо вимагає повернути їм російський газ, або компенсувати його втрату. Поширити

Також майбутній рівень цінової стелі на російську нафту значною мірою залежатиме від позиції США.