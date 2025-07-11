В ЄС дискутують щодо нового формату нафтових санкцій проти Росії
Категорія
Економіка
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В ЄС дискутують щодо нового формату нафтових санкцій проти Росії

нафта РФ
Джерело:  Bloomberg

Європейський союз може прив’язати так звану стелю ціни на російську нафту до ринкових цін у світі. Такий варіант розглядається в межах підготовки 18-го пакету санкцій.

Головні тези:

  • В ЄС активно обговорюють введення нового формату санкцій проти Росії, який передбачає встановлення плаваючої стелі ціни на російську нафту.
  • Зниження цінової стелі може мати значний вплив на економіку країн ЄС, особливо на Грецію, Мальту та Кіпр, які залежать від послуг морських перевезень.
  • Нова ініціатива щодо цінової стелі на нафту ще потребує уточнень та узгодження між країнами ЄС.

ЄС планує встановити плаваючу стелю цін на російську нафту

За словами поінформованих співрозмовників видання, пропозиція передбачає встановлення плаваючої стелі, яка буде на 15% нижчою від ринкової ціни і буде переглядатися що три місяці. Але першим етапом на цьому шляху має стати зниження стелі з нинішніх 60 до 50 дол за барель.

Досі ідеї зниження стелі ціни на російську нафту опиралися Греція, Мальта та Кіпр, економіка яких значною мірою залежить від послуг морських перевезень. Але до нової пропозиції вони відкриті, кажуть джерела.

Як зазначає Bloomberg, стелю ціни на російську нафту раніше неодноразово критикували за те, що цей вид санкцій фактично не виконується на практиці. Проте на базі цієї норми Європа запровадила додаткові санкції проти російської інфраструктури нафтового експорту.

За словами інсайдерів, нова плаваюча стеля ціни на російську нафту ще не узгоджена остаточно. Однак її розглядають як частину 18-го пакету санкцій ЄС, який наразі блокує Словаччина. Уряд Фіцо вимагає повернути їм російський газ, або компенсувати його втрату.

Також майбутній рівень цінової стелі на російську нафту значною мірою залежатиме від позиції США.

Досі Дональд Трамп не виявляв бажання обмежувати здатність РФ фінансувати свою загарбницьку війну в Україні.

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